麥詩晴拍青春劇體驗80年代打扮：啲泳衣好高衩

港姐麥詩晴早前有份參與無綫新劇《青春不要臉》的演出，第一次正式拍劇就遇上青春劇，她坦言過程很開心，是一個很難得的經歷。她謂：「劇中多數都係年輕人，又有好多一齊跳舞、練習嘅場景，而呢套劇有好多唔同嘅造型，因為80年代關係，化妝手法都完全唔同，胭脂掃法同依家都好唔同，拍之前我都有睇番以前啲人打扮係點，啲眼鏡、頭巾都好靚，嗰陣好興電攣頭髮，啲衫色彩比例又好大，又藍又黃咁！」

現年24歲的她，父母都是出生於80年代，詩晴坦言都有問父親以前服飾、打扮是甚樣，「我睇番媽媽以前啲相，原來嗰陣都好前衞，啲泳衣好高衩，開到盆骨位，雖然都2、30年前，但好開放，我又睇番以前梅艷芳啲相，原來啲眼影係咁犀利。我細個睇Twins，我同家姐都好鍾意，係佢哋嘅Fans，我鍾意阿Sa，家姐就鍾意阿嬌，仲有張敬軒，以前都有跟埋家姐去追星。」

而詩晴之前與港姐張盈悅、源菲然齊齊客串劇集《愛．回家之開心速遞》，更首嘗拍廠景滋味，她謂：「第一次喺廠拍嘢先知原來廠景係咁樣運作，覺得好新奇，啲前後燈光位我都唔識睇，而今次拍呢套監製林肯都好好，佢不斷都有提我，自己真係乜都唔識要慢慢學。」