【簡潔生活學】收納個案：整理辦公枱有益身心

文職人士大概每日8個小時在寫字枱工作，繁忙的你，有想過辦公枱收納對提升效率有莫大關係嗎？

未必每個人也有獨立房間或文件櫃，大部分文職人員就只有辦公枱，而你的收納位置都在這個位置上，試想像，文具、私人物品、電話、電腦、文件和小擺設，所有東西放在這數十呎的地方，怎樣擺放才能令工作更加順暢？

劉小姐是一個文職媽媽，主要職責負責項目協調，每天留在辦公室已8小時，回家時已疲累不勘，還要處理家事，心感壓力漸大。劉小姐希望在工作與生活上都得到平衡，我建議她先從收納作為改善第一步。

初次與劉小姐會面，先諮詢一下每天工作時間分配和流程，劉小姐表示早上先看電郵，將電郵分類及按急緩排序回覆，之後再處理手上的工程項目，由於負責項目協調，工作上會有很多突發事情，此外，她亦要外勤及參與會議。劉小姐便會趁午餐時段處理家庭瑣事，經了解後我給予以下意見。

我和劉小姐相約一個星期六上午做收納，因怕影響其他同事工作，首先處理桌面文具，先分類好常用和已經沒有使用的，將常用文具放在容易拿取的位置，而桌上電腦亦調校好位置和角度，先讓工作環境方便及快捷舒適。

文件方面，劉小姐需要清楚那些需要留正本或影印本，否則可改用軟件儲存，需要時才列印，有空時亦可將文件在電腦分類。現在枱上空間騰出，環境變得寬敞舒適，將文件夾放在辦公枱下的層架，取用時方便又不會弄傷腰骨，而枱面仍有空間放置小擺設，休息時可以讓眼睛紓緩、換來好心情。若時間許可，建議每1小時休息和伸展一下，維持良好狀態，否則眼睛或身體會過勞，致工作效率降低和錯誤頻生，健康體魄也是工作事半功倍的原因之一。

辦公枱收納妥當，令工作效率增加，經濟效益得到改善；工作在限期前便能完成，壓力自然降低，不用加班，心情變得愉快，還可以準時下班陪伴家人。雙贏局面何樂而不為？而且辦公枱整齊，予人有條理和自律的良好印象，升職加薪機會便大增了。

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Profile：Kitty Wong

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