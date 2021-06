歌手張敬軒不時在網上「公審」家傭(遮遮)的廚藝惹網民爆笑,遮遮最近在張媽媽「加持」下,將海參煮成一舊炭,如此驚天地泣鬼神的早餐,令軒仔不但出Post,更製作了MV「表揚」遮遮!誰不知,軒仔今日在社交網透露嚇到淆底,他表示:「佢今朝吸塵前特登過嚟同我講:『蛇(Sir),I saw the post(我見到個貼文)!』我淆一淆!」之後遮遮接着問他想吃甚麼早餐,軒仔嚇到不吃,還急急腳出門口:「I would like to skip it(我想飛咗佢), fankiu(Thank you)...跟住5分鐘內出門口…」