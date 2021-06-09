莫文蔚新歌MV拍足20小時　貪靚無極限

歌手莫文蔚拍攝全新重點單曲《婦女新知2021》MV，以多個性感造型，玩味十足。2000年她推出過《婦女新知》，當時覺得女性是懂得炮製Tiramisu，最喜歡購物，有事就會食、買、瞓，更會放大愛情，希望找個「好男人」。相隔21年之後，Karen又覺得女性應有第二個身份：「女生廚藝應該更上一層樓，會懂得烹調豉油雞，而天生購物狂，現在購物已是貴精不貴多，思想依然獨立自主，不再是愛情至上。」Karen大讚填詞人黃偉文為新歌填的詞一矢中的：「首歌未必係我自己嘅完整寫照，反而我最想講時下女性心態係點。」

MV導演以誇張的手法及色彩斑斕拼湊出MV感覺，而Karen的造型有鮮艷奪目浴袍、高衩長裙及低胸連身裙look配以假髮造型，她解構MV造型：「正如歌詞所講，時下好多女性有咗自己伴侶，唔一定已經成為家庭主婦，但內心仍然好貪靚，對保持美態仍然有份渴望，廚藝又會大躍進，呢個MV就係想展現女性嘅呢一面出嚟。」

由於要不停轉妝轉換造型，又要配合MV構思就位拍攝，以便後期的3D畫面加工，另外同一日要兼顧拍攝演唱會的片段，結果Karen與團隊花了20小時才完成拍攝。雖然拍攝時間很長，但Karen十分享受：「好耐未試過咁多咁大膽咁千變萬化嘅造型，好特別好過癮。」