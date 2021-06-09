老咗36年！太極樂隊堅係變「90後」

太極樂隊宣布將於8月假紅館舉行演唱會，5位成員齊集為演唱會討論新一輯廣告細節，結果構想出以動畫形式令大家慢慢變老「36年」，屆時將成為真正的「90後」（即90歲後）！廣告片中，更影住一座琴約4秒，似疑心臟病發過世的Gary致敬。

主音雷有輝就大爆隊友Ricky「出蠱惑」，要求設計師出術：「我哋每一個都變晒90歲嘅樣，淨係佢一個人揀張咁後生嘅相，睇落同依家都冇咩分別咁，可能佢都知自己擺唔耐，未必有90歲命？其實變老好容易，我哋做少幾次Mask、唔化妝都可能有呢啲效果。」

Joey Tang指被老樣嚇親，笑言有「趕客」成分：「初初諗邊個咁大整蠱呀？原來係由老變後生，咁都好啲，因為有比較，依家睇落仲靚仔咗好多！今次個騷好多Gary生前嘅好朋友都話想幫手，所以好多人都嚟支持。呢一刻我哋仲未綵排，但都唔習慣冇咗佢，每一個細節都預佢一份。」

Hi-Fi德就叫太極Fans積極撲飛，直言未知何時會再搞個唱：「依家世界日日改變，呢個騷都因為病毒延期咗幾次，下次再聚都唔知幾時，可能要到30年後先有機會搞，到時我哋仲未死又行得郁，再唱畀畀大家聽囉！」