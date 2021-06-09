28歲生日有驚喜！Ian＠MIRROR珍貴童年照曝光

人氣組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日（9日）28歲生日，佢嘅粉絲應援團「Hellosss」之前喺11個巴士站落廣告，又設計Ian一系列生日周邊商品。而「Hellosss」喺觀塘某商廈舉行預約制生日派對，開咗一個Happy Moment小組Fans相聚，豪花30萬元。

而Ian自己亦喺社交網多謝Fans之餘，仲晒出珍貴童年照，多謝感謝媽咪養育之恩，並留言：「多謝陳媽媽，多謝各位的祝福！」相中只見Ian小時間同依家嘅相分別唔大，但影相時動作多多，不過個樣就好怕醜，同依家一樣咁可愛。佢亦Post一班隊友如Anson Lo、Edan同佢慶生嘅合照，感謝隊友為佢送上生日祝福！

另外，MIRROR推出新歌《Boss》MV，MV喺主題樂園拍攝，主舞台利用咗《獅子王慶典》嘅原野劇場。拍攝當日係趁樂園關門後通宵進行，唐老鴨同Ian都係今日生日，所以都有前來送上驚喜，不但同現場工作人員齊齊唱生日歌，亦送上汽球蛋糕祝賀，令Ian十分驚喜！一眾粉絲對於出新歌大表開心，又有人留言話今日生日嘅Ian係MIRROR嘅Big Boss！