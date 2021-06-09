ERROR玩配音！保錡專食沙律被封「沙律俠」

組合ERROR早前為英皇、洲立聯合發行的電影《保鑣救殺手2》之宣傳預告片配音，該片由《蝙蝠俠》系列金像得主摩根費曼（Morgan Freeman）、兩大金像提名男星安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）及理查格蘭特（Richard E. Grant）等主演，ERROR成員肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）及保錡（吳保錡）首次「進軍」荷里活，配音時鬼主意多多，如有神助，獻出無限制、無人性、無底線的精湛演出。對於這次《保鑣救殺手2》特別企劃，保錡率先誇下海口：「我覺得，我哋今次配音做得好好，前無古人、後無來者！就算專業嘅配音員，都冇配到我哋呢個成就，因為專業配音員絕對唔會咁配，實在太勁！」

向來率直敢言的193，此刻卻有點保留：「我唔夠膽好似保錡咁講，呢個只係代表佢嘅立場！」肥仔亦加入戰團：「有咩網絡言論要攻擊保錡，記住係佢一個人講！」保錡始終保持十足自信：「再講一次，都係前無古人、後無來者！認真得嚟又好似咁廢嘅話，得我一個做到！」阿Dee總結：「呢個配音好有feel！」

ERROR四子均是《保鑣救殺手》的忠粉，保錡與193異口同聲：「超鍾意睇呀！」問到首次「進軍」荷里活的感想，保錡又發表偉論：「我希望佢哋（戲中三位主角）同Marvel講，遲啲有個超人（角色）記得搵我做……佢哋好鍾意喺香港取景，幫我整個蜘蛛俠吖！」肥仔忍不住插嘴：「Marvel冇超人㗎喎……你可以做曱甴俠！」193有更啜核提議：「叫保錡做沙律俠，淨係食沙律，係咁食，一食沙律就有力！」肥仔與阿Dee登時大笑，無力招架的保錡惟有認了：「係呀，素食主義！」