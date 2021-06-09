衛駿輝回復女兒身同龍貫天談情　着旗袍驚艷全場

由龍貫天、衛駿輝主演勵志音樂劇《香江號》，由上月22日起於西九戲曲中心演出25場，圈中藝人如鄭文雅、黃百鳴、麥嘉、音樂界朱慶祥師父等，分別前往欣賞，亦好評如潮，如今已完成了20場，由6月9日開始，演出進入最後五場倒數階段，工作人員均感振奮不已，大家全力以赴，每晚均作出演後檢討，希望以最佳狀態演出，回報觀眾支持。

龍貫天與衛駿輝在粵劇界皆是獨當一面之文武生，衛駿輝一直反串男角，但在《香江號》中，她不單回復女兒身，更與龍貫天有一段難捨難離的感情戲，起初衛駿輝都有所猶疑，但獲龍貫天給予信心，他謂：「其實很多演反串戲的文武生，平日都是嬌滴滴的女生，例如陳寶珠，她在台上英俊瀟灑，台下的她很漂亮；所以，我鼓勵衛駿輝回復女兒身，大家認真演出談情戲。」衛駿輝同意龍貫天之言，盡量衝破心理關，除了在台上回復女兒身，她更決定穿旗袍，令女性味更濃，有觀眾看到她的造型，驚訝大讚：「原來衛駿輝身材這麼窈窕，穿旗袍非常好看，觀眾非常受落。」

龍貫天在每場演出後，均與衛駿輝研究，如何把感情戲表達得更加淋漓盡致。他笑言：「太太是我的私人指導，她每天都在場看戲，看到有甚麼不足之處，就會回來告訴我。」

兩人在後台排練談情戲時，如果把甫士擺得更美，龍貫天太太即時交意見相輔。衛駿輝說：「我和旭哥（龍貫天）在台上談情態度親暱，有觀眾還笑我們戲假情真，其實我們有私人藝術指導給予意見，她就是旭嫂。旭嫂是位戲迷，她與觀眾心態相同，她告知我們的，一定是最佳意見，我和旭哥表演時全情投入，私底下大家也是好朋友。