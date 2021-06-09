日系新裝　用印花說故事

日本服裝品牌45R的單品製作向來一絲不苟，從服飾選材以至職人技藝都散發一份精緻感，歷久常新的懷舊美學讓品牌一直備受日系時裝迷所追捧。今個夏季，45R在品牌共同創辦人、副社長兼主設計師井上保美（Yasumi Inoue）主理下，特別以「FUTATABI 1980」作為季度主題，從經典的剪裁款式當中擷取靈感，並通過充滿故事性的印花圖案，帶領大家重回那年仲夏。

有別於以往分為山（Mountain）及海（Ocean）兩個系列，今季特別專注以海洋風格帶出海邊度假感覺。服飾設計取材自45R昔日的經典款式，並透過加入皺褶及空花繡細節去凸顯品牌對完美及細緻的追求。單品均選用輕巧透薄的棉、絲及麻質布料打造，中性剪裁輪廓則營造出置身大自然的舒適感。系列中所採用的復古風格幾何圖案，更是以印尼國寶級的蠟染（Batik）工藝製成，製作時需要以人手一筆一畫用熱蠟去繪畫圖案，並經過反覆染色及去蠟工序才可得出如此精緻圖案，由此可見45R對於不同手工藝術的重視與尊重。

每逢夏季45R亦會推出與夏威夷相關的系列，今季品牌就以顏色奪目的夏威夷花圈（Lei Lei）為靈感，而組成花圈的鮮花、樹葉、貝殼及羽毛就變成服飾上的圖案，將花圈寓意的熱情及祝福帶到系列。此外，藍染Tee款亦是品牌相當重視的夏日配襯單品，是次就運用拔染技藝將草裙女郎、椰樹、帆船及鯨魚圖案以水墨畫風呈現，將日式風格與熱帶風情結合，用一系列精彩設計詮釋品牌心思細膩一面。