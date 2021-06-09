井上咲樂　醜女大翻身

所謂路不轉人轉，如果你作為球星，見到隊波嘅前鋒線又美斯又麥巴比，仲有利雲度夫斯基，咁就梗係要轉踢其他位啦。而做藝人都係一樣，知道自己好難做到一線明星，不如做諧星搞吓笑可能仲有得發圍，好似井上咲樂就以醜女形象成功突圍啦！

執靚形象

好多人都話啲女仔都係靠化妝去欺騙男人，不過咁都唔係罪過嚟嘅，至少佢哋會為咗男人而去悉心打扮嘛！事實上，靠化妝打扮的確可以令女仔形象大轉變，變得更加嬌俏迷人，就好似井上咲樂咁喇！

今年21歲嘅佢甜美又可愛，面上仲泛起幾分秀雅之氣，不過之前佢其實冇咁靚，兩堂眉又粗又開叉，仲成日束起頭髮變成春麗頭，形象更加似男仔頭，直情成個女版張飛咁呀！家陣佢執番靚個形象，吸引力大大增加，加上佢盡情展雼放膽將白嫩又婀娜嘅身材展露畀大家欣賞，好多人都表示估唔到佢原來身材嬌小得嚟係咁好波！

特殊喜好

咲樂係演員出身，2015年參加「第40屆天才發掘CARAVAN」大賽時，扮演戇豆先生而奪得「SoftBank獎」，因而獲得藝能事務所嘅藝人合約，出道以來都以搞笑演出為主，配合醜女形象嘅風格，的確係吸引到好多觀眾注意。

除咗擅長搞笑，為人熟識之處亦在於佢嘅「特殊喜好」，就係鍾意飼養昆蟲以及食用昆蟲喇！佢演出過好多飲食節目，當中佢品嘗好多由昆蟲炮製嘅料理，更親自示範點樣烹飪出好食嘅昆蟲菜式添！現時佢正式進軍寫真界，亦擔任唔少電視節目嘅主持，仲有參與演出電視劇，發展相當順利。

井上咲樂近期工作多多，除咗拍寫真，亦有做主持，想知道阿妹最新工作情況，可以多啲留意佢嘅社交網喇！

Profile

年齡：21歲

身高：5呎

三圍：35C-23-34