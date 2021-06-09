蔣祖曼樂做御用制服戶　爭醫生未「集郵」！

有「獨立電影女王」之稱的蔣祖曼憑無綫劇集《鐵探》成功入屋，去年卻後繼無力零工作近乎絕迹幕前，苦等1年多擔正女三的《逆天奇案》終於出街，而飾演「法律女神」的她亦獲讚入型入格夠霸氣，與拍檔黃智賢火花十足。其實首次演大律師的她直言被考起，更為此專誠到法庭聽審做足功課，不過開拍前仍壓力大到發噩夢：「因為法庭戲排咗最後一個星期一次過拍，加上每場戲都有好多人望住你演，好怕出錯影響人，好大壓力，就連瞓覺都夢到自己上庭，好彩都順利，盡量做到一take pass。」

獨欠醫生角色

對於再演專業人士，她指早已期待做律師角色，今次終得償所願，又笑言希望能「集郵」做齊各行各業，樂意成為「御用制服戶」，她說：「我自己都做過好多制服戶，就係未做過律師同醫生。（各行都試勻？）主要政府部門，警察、海關，就連路政署都做過，依家會諗仲有咩未做，下次做到就好。（怕唔怕畀人定型？）早幾年有介意，想演啲好玩嘅角色好似喜劇咁，但之後心態轉變咗，覺得如果觀眾諗起女警就諗到我都係一種成就。」她表示雖多拍警匪片，但卻甚少機會演動作戲，故非常羨慕同劇的陳展鵬能埋身肉搏，並指自己都曾跟師傅習武，希望日後可大派用場。

讚黃智賢完美男人

講到與黃智賢的情侶組合有新鮮感，她大讚對方是完美男人，堪稱零缺點，又指今次雖多談情戲但沒有親密場口：「冇錫過，拖手都好少。（可惜？）留番下次囉，或者佢覺得好在冇呢。」而提到去年演藝工作停擺，她則慶幸多了時間陪伴小朋友，並開始盆裁生意，發掘了新興趣：「有時真係種嘢種成日都唔攰，搞到阿女都呷醋，話我陪啲植物多過陪佢。」

場地：Plant Plant