巨乳打機女主播　人氣爆燈

唔少男士都避談自己係咪青頭仔，皆因一把年紀仲係零性經驗感覺超尷尬，不過早前日本有調查發現，有多達8成女士唔介意對方係青頭仔，咁會唔會開心好多？講到開心，美國有位女主播，以超火辣造型直播打機，相當吸睛呀！

着內衣做直播

打機直播係其中一個網絡直播主題，而要成為當中嘅人氣主播，除咗要打機打得叻外，有索樣兼有火辣身材都好重要，好似呢位嚟自美國嘅超人氣打機女主播Kaitlyn Siragusa咁，以超性感造型做直播，人氣唔爆燈就奇！

網名叫「Amouranth」嘅佢，1993年12月2日出生，10年前佢從事服裝設計，同年開始喺各個社交平台分享性感自拍照，一躍成為人氣網紅。之後，佢開始喺遊戲直播平台Twitch開設頻道，身穿泳衣同內衣嘅火辣造型做直播，更係令佢人氣爆燈！究竟佢嘅人氣有幾高？Twitter嘅追隨者有超過120萬，而IG嘅追蹤者就有超過426萬，唔使多講，齋睇數字就知佢咩料啦！

日女唔介意青頭仔？

喺日本文化中，唔少男士覺得青頭仔即「童貞男」係宅男、冇吸引力、冇特長等嘅代名詞，因此喺日本網絡中常見男網民為自己「童貞男」嘅身分而慨嘆，不過對日本女性嚟講，又係咪咁抗拒青頭仔呢？

日本戀愛網站Noel嘅編集部早前喺網上進行調查，訪問咗100名女性，發現有百分之八十嘅受訪女性表示一啲都唔在乎對方係咪青頭仔，有百分之十七表示討厭，百分之三則表示鍾意青頭仔，覺得對方嘅性格、外形同收入先至係重點，同時認為呢啲男仔先至夠專一同安全感。呢個調查結果對一眾青頭男網民嚟講相當振奮，不過卻有網民表示調查只有100位女性參與，並唔算有說服力。

三人約會成主流

英國嘅疫情反覆，而喺封城措施下，令唔少單身男女冇得透過約會令心理同生理得到渲洩，喺咁嘅情況下，有性學家預期當疫情過去後，三人約會模式「Throuples」將會成為英國主流。

據英國約會顧問Nadia Essex解釋，原因在於喺抗疫期間，單身男女實在太寂寞，故此當「解放」之後，會更傾向一啲更加刺激嘅約會方式，對於兩性關係亦會變得更加開放，故此「Throuples」便成為佢哋熱衷嘅約會模式。不過佢又提醒大家，「Throuples」講求嘅係溝通，仲有彼此同意建立浪漫及相愛嘅一種三人關係，如果其中一方並非完全誠實嘅話，呢種關係係冇可能維持得到。