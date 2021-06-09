梁祖堯爆Ian最棘手　Jer同雙Anson誤會變是非

人氣男團MIRROR成軍2年半，急速成長的星途背後，成員自爆之間存在迷失、猜忌、明爭暗鬥，導師梁祖堯透過真人騷解開眾人心結同時揭秘，殺「鏡仔」一個措手不及！

萬眾矚目的ViuTV真人騷《調教你MIRROR》近日終於啟播，日前MIRROR其中6子Alton、Frankie、Jer、Jeremy、Stanley及Tiger聯同梁祖堯（阿祖）接受本報專訪率先爆料，阿祖表示受其經理人花姐委託「任務」後，即刻去「索料」：「嗰陣真係唔熟佢哋，問花姐逐個人嘅性格、特徵、難搞嘅地方。」

同時他亦有向「鏡仔」身邊的工作人員埋手，務求摸清12子底勢，從而得知Ian是最「棘手」：「個個都話陳仔（Ian）難搞㗎！唔理你、唔合作㗎！但喺個過程中佢變咗另一個人。」至於賽前預最易「處理」，阿祖就點名Tiger，因為二人有共同飲啤酒興趣，再爆對方入營後「昏迷」：「嗰晚大家飲酒講真心話，但點解突然之間前面有個人瞓低咗呢？其實只係⋯『老虎』燒鬚！」

眾人大爆最先做喊包的是Jeremy，Frankie取笑他容易被任何事觸動，而當事人亦笑住承認，加上當刻覺得在茫茫人海中，仍能跟大家組成男團，是一件最幸運的事。惟組合往往都必定「自備」是非，Jer承認成員間曾有好多誤會，「死因」是缺乏溝通：「誤會唔講嘅時候，就會變成猜忌，但只不過係件小事。（你同邊個有誤會？）上年Anson Lo、AK我哋3個出solo歌，成績上面嘅嘢都唔係我哋控制到，但好多時因為咁樣而產生誤會，大家覺得『你勁啲喎！』入Camp喚起番我哋嘅初心，其實每個人都好努力去做自己嘅作品，我哋都希望見證對方成功。」

各成員有不同發展步伐，連帶累積個人人氣、「鏡粉」數目也不一，問到可有曾經互相羨慕過？Stanley先謂這是外間套用於他們身上的現實，會將12子進行比較：「唔應該受呢啲影響、有芥蒂，因為每個人都有努力，只係可能某人嗰段時間好啲，但背後大家係幫緊大家。」後說真心話坦承此現實的確會使內心不快：「點解佢多人啲、多啲我想做嘅嘢，一定係會唔開心，但呢樣嘢唔會變咗質問『點解佢有而我冇』，應該係我要繼續努力、再做好啲，等有朝一日我都可以有呢啲機會。」

化妝：Rainbow Chung, Giann Cheung @AnnieG.Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku, Man Chan, Harris.L @CHIC Private I Salon