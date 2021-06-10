【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月初一己丑火危日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、晚上9時至11時

宜：祭祀、出行、會友

忌：栽種、詞訟、修倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、5、8、0

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊

掌握工作與學習的竅門，肯努力就有望成功。

金牛

埋頭苦幹，全力為事業打拚，可獲理想回報。

雙子

頭腦轉數快，利拓展人脈，事業易取得突破。

巨蟹

做人要理性，毋須為旁人的指指點點而激氣。

獅子

多跟友人溝通，可化解矛盾，拉近彼此關係。

處女

工作進度落後，很多事要兼顧，要保持耐性。

天秤

心境開朗，出席社交活動，可展現迷人魅力。

天蠍

無心工作又沒約會，何不陪伴家人，享受親情。

人馬

把壓力轉化為動力，有利工作，但要量力而為。

山羊

追求愛情不能太被動，是時候跟心儀對象表白。

水瓶

朝向目標邁進，只要堅持下去，就有望成功。

雙魚

量入為出是持家之道，否則會陷入財務危機。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）羊 精神差

鼠

朋友和同事是你的貴人，應重視他們的建議。

牛

腦筋轉數快，行事具創意，身為管理層最有利。

虎

事業運上升，加強團隊間的默契，可增勝算。

兔

工作順利，抓住一展才華的機會，成功在望。

龍

財運稍縱即逝，謹記安分守己，勿貪小便宜。

蛇

幹勁十足，就算接手棘手任務也能輕鬆辦妥。

馬

觀察力與分析力強，可稱職地扮演軍師角色。

羊

是日沖煞，身心不在狀態，還受到別人非議。

猴

已有伴侶者要學會互相包容，以免爆發爭執。

雞

職場上要保持低調，否則有機會變眾矢之的。

狗

謹守穩中求勝的道理，急功近利將得不償失。

豬

對金錢的敏銳度高，易買到物超所值的東西。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

跟十二星座爸爸過父親節

父親節快到，孝順仔女們不妨從十二星座四元素的提示，來為慶祝節日作準備吧！

‧給火元素的白羊、獅子、人馬爸爸

快人快事、沒有太多耐性，這些爸爸可能過往很少跟你交換心事，藉着父親節，大家相聚一起，重點是要有一個寧靜環境，可以暢談往事，縱使感覺悶或者尷尬，但難得共聚天倫，讓爸爸感受到你的用心，那份感覺已很窩心。

‧給土元素的金牛、處女、山羊爸爸

需要穩定性、很怕改變的土元素，最實際是努力賺錢照顧好家人。為答謝爸爸所給予的安穩生活，父親節就準備一份簡單禮物，向尊敬的爸爸道謝，亦讓他感受到你會陪伴左右，因為擁有就是幸福。

‧給風元素的雙子、天秤、水瓶爸爸

怎樣慶祝都沒有所謂，因為開心就可以，但最後要加送一封情書或一張賀卡，來答謝他多年來的養育之恩，目的是要讓他知道你所想的，或者是你明白爸爸所想的，能夠互相了解對方是不容易，同時可以將難於啟齒的說話，藉此讓他知道。

‧給水元素的巨蟹、天蠍、雙魚爸爸

親自為這些重感情的爸爸下廚，無論你懂不懂煮飯都要試，到時再加一張全家福合照，因為美食、一家人在一起的感覺、美好的回憶都能夠為水象星座帶來快樂。