無懼疫市！楊政龍斥巨資搞電影戲院　為影壇打強心針

英皇主席楊受成兒子楊政龍（Alex），最近升任英皇電影副主席，對於近年其公司投資數億元搞電影與戲院，無懼疫市，Alex揚言睇好娛樂事業，並笑指「The show must go on！」未來會繼續跟名導如張藝謀、姜文等合作，亦會跟曾志偉、鄭伊健等拍攝溫情、勵志片，為影壇注入多元化力量！

日前楊政龍（Alex）於尖沙咀旗下戲院接受訪問，對於近期公司動作多多，除投資3.5億元拍攝電影《金手指》外，英皇戲院最近亦宣布進駐銅鑼灣時代廣場，並斥資7,000萬元重新裝修，令香港戲院版圖擴增至第7間。此外，澳門亦將有首間英皇電影，於疫市下不斷投資，可謂膽識過人，對前景可謂相當樂觀，Alex還透露計劃陸續有來，將開拍2部新片，當中包括由曾志偉監製及主演的《出租家人》，與陳家樂、周家怡、恬妞合作演出溫情喜劇，另一部則是勵志電影《深宵閃避館》，該片將由鄭伊健任主角，監製則是羅志良。

電影應該繼續發展

在疫市下不斷投資，問Alex可會擔心難回本？他則表示：「疫情令各行各業都出現困難，但我覺得衣食住行都係必需，好似圈中人成日都會講個句『The show must go on』，戲院、電影只要係確保安全嘅情況下，應該繼續發展，好似拍電影咁，我哋一路都拍好多唔同類型嘅電影，迎合不同觀眾嘅需求，戲院方面，除咗好嘅影音設備，我哋亦不斷提高食物質素，推出好多創新嘅小食同飲品，好多人會話網上串流觀影平台會影響戲院生意，但其實當年啱啱有電視睇，都話戲院會受到影響，但其實人與人之間嘅互動，都離不開行街睇戲食飯，最緊要係不斷進步，總有發展空間。」

Alex擔任總策劃之電影《懸崖之上》，票房超過人民幣11億元（約港幣13.3億元），成績相當之好，談到該片因疫情曾停拍接近2個月，應超支不少，但他覺得比起台前幕後在冰天雪地開工之辛勞，小小超支不值一提，他還直言很希望繼續與導演張藝謀合作，但是否《懸》片續集，就要再跟張藝謀商談故事能否有延續性。

投資電影以市場主導

本身是電影狂熱份子的Alex，甚麼類型的電影都愛看，他直言投資電影會以市場主導，至於起用演員方面，他則指英皇旗下有不少藝人，好似謝霆鋒、容祖兒以及Twins等，都是很好的選擇：「簽我哋嘅藝人都好似一家人咁，大家合作得好開心，有日我見到霆鋒，同佢講開，佢依家40歲，人生有成3分2時間喺英皇，呢件事真係好奇妙，大家亦睇到佢嘅變化，由歌手到演戲，新戲《怒火》亦就快推出，好多嘢都不斷咁進步，仲有吳浩康、陳家樂咁，佢哋都係好多元化嘅藝人，所以開戲的話，我哋都想優先考慮咗自己公司有無適合嘅先，導演方面，劉浩良、郭子健以至張藝謀、姜文嚟緊都會有好多合作。」