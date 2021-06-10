「蝙蝠俠」米高基頓係藝名？出道撞名被迫改姓

69歲美國男星米高基頓（Michael Keaton）於80年代憑添布頓（Tim Burton）執導的《嘩鬼家族》（Beetlejuice）與《蝙蝠俠》（Batman）走紅，2000年後一度淡出江湖，直到2014年憑半自傳式口碑作《飛鳥俠》（Birdman）復出，其後於《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）飾演奸角「禿鷹」，接下來更會於《閃電俠》（The Flash）的多元宇宙線再次以蝙蝠俠身份亮相。

其實米高基頓原名是米高德格拉斯（Michael Douglas），剛好與比他大7年的前輩撞姓。後來被問到為甚麼要改姓為「基頓」，是否向女星戴安姬頓（Diane Keaton）或笑匠Buster Keaton致敬，他否認其事，自言只是打開電話簿，剛好在「K」字頭看到「基頓」，覺得不錯就直接決定使用。

其實原版米高德格拉斯出道時，也不是想叫這個名字，而是想用米高（Michael）的縮寫形式「Mike」，因為他親友都這樣稱呼他，只是又與另一著名電視主持Mike Douglas撞名才改名。