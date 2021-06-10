東方日報C2：一對一教潛水學員溺斃　陳鍵鋒封嘴急搬竇

前無綫小生陳鍵鋒（Sammul ） 當年與林峯及吳卓羲等獲無綫力捧，「奧運六星」至今仍為人津津樂道，不過他近年突然「銷聲匿迹」，原來已低調轉行當潛水教練。而早前因有學員潛水溺斃， 令Sammul再次成為新聞人物，事關當時在場「一對一」教練正是他， 消息曝光後他急忙搬竇避世，拒回應有關事件。

現年43歲的Sammul原本星途不俗，2003年主演劇集《律政新人王》後成功彈出，之後劇接劇，將事業推向高峰，不過大約10年前，他決定不再與無綫續約，並將發展基地轉往內地，起初無論名氣及「財」氣都有增無減，然而早前自爆有腦血管遺傳病，被迫中斷演藝工作。Sammul擁有數十個技能等級證書，包括獨木舟、聾人手語甚至幼兒護理等不同範疇，可謂「百足咁多爪」， 其中有潛水牌的他，近年更將興趣轉化為事業，轉行做潛水教練搵食，並會作私人教授。

本月6日，一名中年男子於西貢跟教練一對一學習潛水技巧時，疑遇溺失去意識，於碼頭附近載浮載沉，期間被女途人發現報警，昏迷送院不治。據悉當時負責教練先上岸，當發現學員遲遲未有現身，已急忙四處找尋， 其後才得知發生悲劇。雖然一直未有公開教練身份，但事件已於網上掀起熱議，當中有人質疑：「一對一教潛水為何教練先上岸？」、「到底教練當時做緊乜？」有網民爆料直指該教練是藝人陳鍵鋒。記者連日來曾嘗試聯絡Sammul，但一直未獲回覆。

去年底與廖碧兒敍舊

至昨午2時左右，記者發現身形發福的Sammul在何文田寓所出現，他獨自推着一大篋行李準備離開，當記者追問有關學員潛水溺斃，有指該教練是他時，他全程不發一言，沒有任何回應亦未有透露事發經過，之後登上一輛早已在門外等候的的士，直駛往港島區一間5星級酒店，他落車後，記者再上前問他有否聯絡學員家屬交代事件，他依然封口避談，然後就入電梯上房。

其實Sammul轉戰內地後已甚少與香港圈中人有互動，直到去年底廖碧兒上載與他的合照，才見他蒲頭。對於他已轉做潛水教練， 很多人亦不知情。