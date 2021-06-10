太和廣場聯乘本地插畫師呈現「幸匯‧太和」

【特約報道】太和廣場擁有完善的交通配套，是大埔區內的交通中轉站，居民往返必經之地，但急促的步伐容易令人忽略生活中的美好。太和廣場首度聯乘本地新晉插畫師 Carmen Ng，以「幸匯‧太和」為主題，創作出一系列細緻刻劃生活點滴的作品。

Carmen Ng 曾參與超過30個展覽，擅長以畫筆呈現地區的不同特點。插畫師是次用水彩畫繪出大埔區內生活共鳴場景，包括將一連串大埔景點呈現於26米長巨型牆身的「幸福藝廊」，以及9個充滿幸福感的打卡牆，滿布商場的不同角落。Instagram 人氣作家伊芙 Evelyn Kok 也將生活中尋找到的小確幸，以及人與人相聚的溫馨一刻，通過文字穿插於插畫師的作品中。

插畫師亦特意設計了「幸匯點‧圖貼」及「Carmen 幸福點聚水樽」兩款期間限定精品，顧客於6月8日至7月2日期間，只需於場內消費滿指定金額及登記成為領展會員即可換領，讓大家每天感受大埔區內的專屬幸福。

社交平台人氣攝影師教你以手機拍出專業大埔打卡照

社交平台人氣攝影師 Wilson Lee 會帶領遊走大埔打卡勝地，並教大家通過簡易手提電話，以專業攝影技巧與角度拍出與別不同的打卡照。

港鐵太和站出口連接太和廣場的「幻彩步道」乃市民穿梭港鐵站及商場的重要橋樑，通過手提電話亦能隨手拍出場景中的「深邃感」，如配合簡單的修圖技巧更能拍出室內天空之鏡之效果，恍如被色彩環抱。另外，由太和站通往太和廣場西翼的「天幕隧道」，以黑白色圓拱形天窗組成，身處其中恍如置身異國車站，通過手提電話廣角鏡拍攝，配合天幕透下來的光，即能拍出別具風格的旅行感照片，站在樓梯上拍全身照更能拍出「顯腳長」的效果。太和廣場還有更多驚喜打卡點等你發掘，不論是情侶還是閨密，都可親臨拍下引人注目的專屬打卡照片。

各式食肆「療癒」大埔半天小旅行

從太和廣場出發，Wilson Lee 推介了3個區內的咫尺打卡景點，包括林村河、香港鐵路博物館及綠匯學苑，依循路線來趟打卡半天遊，之後可到太和廣場各式食肆，包括台式美食臺坊、東南亞味道的香葉灣及中式點心譽小館等，品嘗「療癒系」下午茶，來一趟味覺小旅行。

以上所有活動受條款及細則約束，節目內容如有更改，恕不另行通知。