被人誤會慣！Ian性格變沉鬱：唔想去解釋

ViuTV節目《調教你MIRROR》去到第3集，花姐希望梁祖堯能夠令MIRROR搵番團火，因覺得眾人沒有以前那麼齊心，步伐並不像初時般一致。花姐特別擔心Ian，指與他相處也有距離感：「同佢成日嗌交嘅次數，應該同AK差唔多。」希望梁祖堯能夠打開Ian心扉。

性格較內向的Ian在節目中經常自己坐埋一邊，悶悶不樂，亦容易引起人誤會。Ian整麵包時被粉絲一針見血說穿了心事：「你比起以前Chok咗，但係感覺上冇以前咁開心。」Ian亦分享內心感受：「以前好似內向啲，依家好似比較健談，但係內心其實更加收理，覺得反正都畀人誤會，都冇需要去解釋，可以話自我保護機制強咗。」他指粉絲的一番話衝擊很大，承認自己比以前更沉鬱，更加收埋自己。

另外，花姐點名的「地獄廚神」3人組姜濤、Anson Lo、Edan親自下廚煮餸給大家吃，3人到街市買餸，分工合作煮咕嚕雞，過程雖然雞手鴨腳，但成品又似模似樣，連廚藝了得的梁祖堯也大讚。花姐又爆最初簽Edan時已說明不是力棒他，他只是在隊中陪襯，難得他諗法正面，亦讚他是隊中最平和的人。Edan對MIRROR的前景亦有憂慮，希望節目能令組合的壽命延續。