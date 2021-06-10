靚女運動員為歐國盃講波 有樣有身材紅到台灣有粉絲

歐洲國家盃快將開鑼，一眾球迷萬眾期待賽事之餘，焦點亦去咗波講女主持身上！Now TV除咗邀請男子組合ERROR講波之外，亦搵來現役港隊女子青年劍擊運動員文毅施、前港隊女子單車手馬詠茹參與，踩過界講波，青春活力又夠新鮮感。對於「生面口」主持，網民隨即起底，發現原來兩位運動員唔只係文青靚女，身材仲唔嘢小！

現年19歲文毅施係女子青年劍擊運動員，現修讀理工大學物理治療，於青年賽屢獲殊榮，2年前於曼谷參加亞洲U23劍擊錦標賽勇奪銅牌。清純樣子與無綫小花戴祖儀撞樣，唔只有樣仲有身材，着住緊身衫難掩豐滿上圍，絕對係劍擊界女神！今次為歐國盃講波，瞬間增加粉絲至2.3萬。其實佢早已衝出香港，喺台灣討論區爆紅，獲唔少台灣粉絲追捧，係女子劍擊界明日之星呀！

現年23歲嘅馬詠茹樣子甜美，被視為香港單車隊小花，曾贏過亞運銀牌。自中四起就開始踩單車，繼而為港隊出戰，直到中六為專心考DSE而放棄踩單車，最後考入中文大學修讀酒店管理系。2016年，獲單車隊總教練沈金康親自邀請重返港隊，與師姐李慧詩拍住參賽，直到2019年宣布正式退役。馬詠茹不時喺社交網分享生活靚相，平時除咗做運動晒腹肌外，亦會晒水着派福利，難怪擁有1.7萬粉絲追蹤啦！