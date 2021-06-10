流出家暴聲帶　熊田曜子被丈夫搵到姦夫精液自慰器？

39歲日本性感女星熊田曜子，上月驚爆遭結婚9年的老公A先生虐打報警，有指兩老婆因女方疑與電視台監製出軌發生爭執。有雜誌公開熊田被家暴時所錄下的聲帶，其夫談到講到懷疑老婆偷食時突然失控，大罵要殺死她，又叫熊田「去死」，之後又傳來撞擊重物的巨響和掌摑的聲音。據熊田的友人的透露，其後熊田喊住借去廁所為名，便偷偷拿著電話，連鞋也沒穿走到屋外報警。其親人亦透露她的左眼眼球被打傷和結膜出血，並即時要到醫院求醫。

A先生的代表律師則表示因熊田拒絕就疑不忠問題與丈夫對話，A先生因而情緒激動喝罵，並承認撥走被舖時碰撞到熊田，但否認如熊田所說的毆打和腳踢。A先生受訪承認與熊田嗌過交，但否認對老婆動粗。他又表示並非經常拒食老婆所煮的晚餐，因對方是藝人才製造話題，生日時亦有向老婆送上名牌雨靴作禮物。

此外，另有雜誌爆料，A先生為了找到老婆出軌證據，在家裝了錄音機，更曾跑到電視台去找「嫌疑姦夫」對質，但對方完全否認。4月時，A先生在熊田的手袋找到女性自慰器，上月初經化驗後，證實上面有其他男子的精液，令他一口咬定老婆出軌。但熊田的事務所則否認其事。而企硬與丈夫離婚的熊田，已帶同3名女兒搬離寓所。