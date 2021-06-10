疑背妻到旅館密會女子　崔智友老公照片首度曝光

韓國39歲女星韓藝瑟早前高調認戀細10歲的前話劇男星柳成宰，男方隨即被前記者金容浩爆料指曾在夜場任職牛郎，韓藝瑟多次挺身護愛，否認男友做過牛郎，不過金容浩連日來對她咬住唔放，更爆料指介紹柳成宰給韓藝瑟的是女星崔智友，又警告眾人若不關閉社交網，就會繼續爆料，而他昨晚就於網上節目中公開崔智友丈夫的照片，更指他疑似背妻與其他女人見面。

崔智友於2018年3月與細9歲的圈外男友秘婚，去年5月誕下女兒，她一直對丈夫身份保密，曾有韓媒爆料指其丈夫是手機程式公司的老闆，其後就有日媒指他曾在首爾江南區的夜店任職牛郎，但崔智友一直沒有回應，而金容浩就公開其丈夫的名字，指他與崔智友交往後改名為李瑞浩（音譯），又公開聲稱是李瑞浩在夜場工作時及在健身室的照片，他指崔智友為老公奉獻了一切，但他卻收到情報指其夫曾用妻子的座駕到汽車旅館跟其他女人見面，並公開他進入旅館時的照片，又說：「崔智友現在應該不知道這件事。」又聲稱還有更多詳細資料，預告會繼續爆料。

韓藝瑟昨日拍片承認曾與「DY.Holdings」的副會長交往，對方亦的確曾送車給她，但金容浩昨日就再爆料說：「這不是全部，根據我們收到的情報，韓藝瑟來韓國發展之後，至少曾與10人交往。」又指韓藝瑟曾與做泡菜生意的企業家A某拍拖，A某更形容她是「一個很難養的女人」。

而金容浩過往多次在節目中爆料，早前他大爆全智賢與CEO丈夫崔俊赫婚變，但遭當事人否認，而今次他就公開威脅韓藝瑟、崔智友、高素榮及韓藝蓮等女星，有藝人的事務所向韓媒表示：「根本沒有應付的價值，這不是比物理上的暴力更嚴重的人格踐踏嗎？雖然覺得很難過和生氣，但他們想要的不就是製造話題嗎？我們打算無視他們。」亦有相關人士表示十分無奈：「假如理會他的話，就會中了他的計，不回應的話，大家都會以為是事實。」