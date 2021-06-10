北歐印花 x 三間　新作齊撐環保

以色彩繽紛印花圖案創作家品及服飾聞名的芬蘭設計品牌marimekko，自1951年創立至今70年一直保持獨特的北歐色彩風格，通過原創圖案及色彩配搭為大眾生活注入歡欣氛圍。今季，品牌首度與adidas攜手合作推出全新聯名系列，將其印花藝術及實用風格結合到多款運動單品當中。

marimekko x adidas聯名系列運用Annika Rimala及Maija Louekari兩位不同年代的布藝設計師在1965年創作的Laine（波浪），以及在2009年設計的Rasymatto（波點）兩款經典印花圖案做主打。Training & Running、Cycling、Swim、Originals及Accesories多個不同系列的服飾及鞋履除了對應訓練、跑步、單車、游泳及休閒風格外，因為是次合作雙方都重視可持續創新發展，因此系列單品均使用可再生環保面料及紗線，以減少製作過程對環境所造成的影響（6月15日推出）。