港姐面試：「母女」參選？騎呢組合孖住行

港姐今日舉行首輪面試，其中一位年紀最細嘅佳麗Ukei只有17歲，認真卜卜脆，不過同佢同行嘅佳麗Pamela就大過佢整整10年，加上Pamela個樣幾老成，兩個拍埋，十足兩女母，佢似陪個女面試多過自己面試，但27歲Pamela見到記者就好自信咁擺晒甫士，佢話自己任職物業估價，參賽係為咗挑戰自己，因為今年係最後一年合資格參選，問佢覺唔覺得自己靚？佢就好老實咁答：「普通！」至於Ukei的社交帳戶只見到有13張相，其中有戴上兔耳仔，着水手裝的可愛學生look相，又有着住露腰小背心嘟嘴賣萌，以及低胸花花短裙露長腿，真係青春無敵！

林欣瑜似去返學

另一個同樣係17歲嘅佳麗林欣瑜，佢着住條白色裙仔但就孭住個書包，十足學生妹，個樣勁樸素，佢話自己讀經濟剛剛畢業，算係學霸，對自己個樣有信心喎！

另外，今年都有唔少北方佳麗嚟參賽，24歲嘅Lily來自哈爾濱，職業係教普通話，由樣貌談吐到衣着都滲出濃濃鄉味，身穿粉紫色透視裙嘅佢粗腰加上包包臉，仲未減好肥就嚟參選，勇氣可加。

同樣係包包臉兼未修身嘅佳麗Alice，今年24歲，身穿花花裙，喺英國讀會計，現職核數師，身為專業人士嘅佢見到記者緊張到想喊咁，問佢點解要參選？佢話：「屋企人想，我都想體驗，好緊張！（要修身？）努力緊。」

最騎呢係連講廣東話都唔識嘅佳麗都嚟參選，講英文又唔多掂，雞同鴨講咁，不過佢話自己係喺香港出世㗎，來自東涌，但全程唔肯透露自己嘅名，由哥哥陪同面試。

而24歲的佳麗余曉蕙身形苗條，身穿短褲騷長腿，不過腳上勁多瘀痕，反而令人大打折扣。