搶試米芝蓮星級聯乘新品

在飲食界，米芝蓮是其中一個選擇的指標。近日有2間星級名店和其他品牌作聯乘，推出特別設計的新品，價錢亦親民得多，粉絲們要留意了。

蛋糕配咖啡

一件小蛋糕配杯香醇的咖啡，滋味又無比。米芝蓮二星大廚Vicky Lau開設的美食平台date by TATE，近日和尖沙咀的KOFFEE MAMEYA合作，於咖啡室推出3款「Kube」骰子狀蛋糕作咖啡和甜品配對。Vicky和糕點廚師Graf Kwok設了選用本地蜂蜜和日本栗子製作的栗子蛋糕，配搭來自洪都拉斯的輕度烘焙咖啡El Puenta Geisha。另一款咖喱乾果費南雪蛋糕配埃塞俄比亞咖啡豆Raspberry Candy，朱古力黑松露磅蛋糕則配深度烘焙的Guariroba Natural ，每款都有不同的風味。

一日限定

美國人氣漢堡和日本串燒看似無咩關係，如果作Crossover會產生甚麼火花呢？美國漢堡店Shake Shack和米芝蓮一星的現代日式燒鳥專門店Yardbird Hong Kong合作，於6月12日下午4時開始，在指定的中環分店推出3款一日限定的美食，包括選用脆炸三黃雞扒、日式豬扒醬等製作的Chicken Katsu Sando，脆雞胸肉配日式秘製Flagrant辣醬的Flagrant Chick’n Bites，以及罐裝雞尾酒Sunday’s 50/50 Whisky，當日首30名排隊顧客可獲大型沙灘毛巾1條。提提大家，每款菜式只限800份，售完即止，想品嘗星級快餐，就要把握機會。