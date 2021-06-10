靈敢侶情：真•游泳四式

想減肥，游泳是一個好選擇，因為游泳會用到全身，而且相比起重力訓練，比較難傷到筋骨。

但是，很多人都不太懂用力，以致天天游半小時依然沒有瘦。

其實無論是捷泳、蛙泳、背泳和蝶泳，均會用到手、背、腰、腿，但很多人都不會用到背和腰，就連手和腳，都只是如嬰兒伸懶腰般輕鬆地撥和撐，結果泳速比走路更慢。以這樣的力度和速度去游泳，既不能強化肌肉，也不能練到心肺，游多少都很難瘦。

若大家有興趣以游泳減肥，不妨試試以下的方法：

【一】如訓練池有開，可到那兒練習，因為水淺壓力便會較低，對於初學者來說比較安全之餘，亦會更好拿捏。

【二】買一塊「夾腳浮板」，放到大腿或腳眼夾實，然後單靠雙手去游。即是說，你雙腿將不會幫忙撐，目的除了要練手力之外，還可練到腰和背，因為若腰背沒力，身體便會向下沉。這時你便會發現，原來平日游泳實在太輕鬆，當真的用起手力來，竟然可以痠軟成這樣子。

【三】練完手，便將板換到手裏，今次輪到練腰和腿。很多人都誤以為自己的腿很夠力，畢竟我們都是直立人，但只要做這個練習，你便會發現雙腿比想像中弱。

【四】獨立練完手和腿，便可以把浮板拿走練全身。這個時候，你將會見到游泳速度比之前快，全因為手和腿都在練習後變得更有力、也更懂得用力，而這才是真正的游泳，真正進入減肥的過程。

還記得以前我為游泳比賽練習，每天早上都要游手、腿、全身各1千米，即60個直池，即使氣溫只有7度。游完了，開始練跳水，一跳落水便要潛行，一下大蛙手和大蛙腳之後，立即跑上水再跳、再潛。最後，就是練時間，跳水和潛行之後，最好抱着走難的意志向前游，若那天衝50米要用超過50秒，肯定會捱罵。

其實在於比賽角度去看，50秒已經好仁慈，若游一個直池要成分鐘，教練肯定覺得我偷懶，所以被罵也是正常，哈哈！

不過，用游泳減肥雖好，但若想體態均勻，而又不是要練習比賽，隔天或隔兩天游泳便可。事關游泳多依賴上身的力，游太多的話，身材會呈倒三角形，未必每位女士都會喜歡。想當年我也攪了很久，才能令上下身比例回復正常。至於不游泳的日子，則可做別的運動，才能令體態均勻，達致修身。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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