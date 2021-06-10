「至尊」踩入高級時裝界　大玩七彩印花

上月落戶意大利米蘭開設新店，已經看得出Supreme擴展歐洲版圖的決心，所以今回Emilio Pucci x Supreme聯名系列出現亦絕對唔意外。（互聯網）

自從2017年開始先後與Louis Vuitton、Jean Paul Gaultier及Yohji Yamamoto等知名時裝品牌聯名炮製最強話題，早已預期Supreme除了繼續頻繁與同一門下的The North Face、Vans及Timberland保持友好合作關係之外，亦必定會繼續踩入高級時裝界搞聯名去提升品牌本身的影響力。上月落戶意大利米蘭開設新店，已經看得出野心勃勃的Supreme務求於歐洲地區擴展勢力的決心，所以今回Emilio Pucci x Supreme聯名系列出現亦絕對唔意外。

1947年由意大利時裝設計師Emilio Pucci創立的同名品牌，素來有「印花王子」美譽，多年來都是以其獨特的色彩語言立足於高級時裝界。今回與Supreme聯名合作就將其爐火純青的標誌性印花圖案Tulipani（1965年）及Fantasia（1970年）結合到一系列Silk Smoking Jacket、Sport Jacket、L/S Shirt、S/S Shirt、Hooded Sweatshirt及Soccer Jersey等多款單品上，仲要出埋Emilio Pucci抽象圖案襯底的Box Logo Tee，驚喜程度拍得住Supreme Milan開幕嗰件Last Supper Box Logo Tee。