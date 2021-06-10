【營事檔案】減糖楊枝甘露　更見清爽

夏天到了，當然少不了糖水甜品等消暑良品。夏天又是盛產杧果和柚子的季節，楊枝甘露正是十分受歡迎的選擇。

無糖豆漿 全面蛋白質

傳統的楊枝甘露是以椰漿及糖製成的，椰漿主要是由椰子中的白色果肉榨壓出來而成，質地濃稠比較像忌廉，由於椰肉比例較高，每100毫升的椰漿就含有189卡，當中更約含18.5克飽和脂肪，常攝取過多飽和脂肪會使血液更易凝結，增加血管硬化、中風、心臟病等疾病的風險。今次以無糖豆漿代替椰漿，每100毫升的無糖豆漿只有16卡，0.7克脂肪，口味會更清爽。無糖豆漿更能提供全面的蛋白質，有助建立及收復肌肉和其他身體組織，是必不可少的營養素。另外，杧果和柚子皆含有天然果糖，為楊枝甘露帶來甜味。

赤藻糖醇 卡路里超低

此外，以赤藻糖醇代替一般白沙糖更可以大大減低糖量。赤藻糖醇都是由水果及蔬菜中提煉而成的，屬於天然的植物性甜味劑或代糖，幾乎不含卡路里。可以代替白沙糖烹飪或烘焙用，所以十分適合關注血糖及體重人士使用。

【楊枝甘露】

材料：

杧果 2個

西米 40克

無糖豆漿 160毫升

赤藻糖醇 25克

柚子 2瓣

做法：

1.在鍋中加入水 (水的分量大約為西米的10倍)，水滾後下西米大火煮5分鐘，熄火加蓋焗20分鐘至透明，取出後放入冰水中稍浸，備用。

2.柚子拆肉，備用。

3.杧果切開，去核，十字取出果肉，分兩份備用。

4.在攪拌機內加入無糖豆漿、羅漢果糖及一半杧果打成果泥。

5.在碗中加入果泥、杧果粒、柚子粒及西米即可。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。