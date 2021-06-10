岑麗香產後谷胸現身　餵人奶每日瞓得4粒鐘

藝人岑麗香身穿背心裙谷胸到電視城，出席新劇《寶寶大過天》之「快樂小粽子」記者會，是她誕下第2胎後首度現身。但男主角馬國明因身在內地搵真銀未能出席，與同樣未能出席的李國麟以紙牌人「現身」，期間現場打電話給馬國明，劇中媽媽商天娥「質問」他去了做商演搵錢？馬國明即尷尬「入戲」話要搵奶粉錢，又表示公司已召他回來，很快會回來跟大家見面。

健康要緊唔急收身

香香透露4月30日出世的細仔剛滿月不久，見她身形已很Fit，但她笑言收身未成功，入面有腰封，現時只有一條褲啱着，但不心急收身，因健康最緊要，不會給自己壓力，現時亦有餵人奶及奶粉。她坦言現湊2個小朋友都OK，但忙了很多，睡覺時間少了，每日只能斬件式3個或4個小時睡覺，但大讚老公強強很幫得手：「佢會擺定啲奶粉嘅份量，又預備晒奶樽，會用最快嘅速度餵到奶。」又感恩有陪月幫手。她又指大仔慢慢接受細佬，更會跟他分享：「有時我見到佢將啲玩具擺喺細佬隻手度Share，幾乖，覺得佢鍾意細佬，都幾感動。」

首演媽媽角色

她又笑言本身想休息多一會兒才復出，但現時出新劇，希望大家會喜歡。她首次演媽媽角色，劇中與2歲多的囡囡合作：「都有啲難，因為佢得2歲幾嘅人生經歷。」但她坦言近期親身經歷劇情，令她感受深刻：「記得有場戲送個女返學，佢一開始喊到唔想返，到後來習慣咗返學，就好快咁同我講聲Bye就擰轉頭，當時我要演繹又想笑又想喊，但自己未經歷過，所以就跟劇本做，到呢幾個月2歲幾嘅大仔返學就係咁，好開心咁講聲Bye就擰轉頭行入學校，連同佢講句I love you都冇機會，都唔捨得，但又感動同Proud of佢大個仔，所以我都有機會喺劇本偷師。」講到劇中有囡囡，現實中可想追個女？她說：「畀我搞掂呢個先，聽神嘅安排，順其自然。（強強呢？）依家呢1、2個月係最忙，唔好諗住。」