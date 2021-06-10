迎接運動熱　專家教用按摩槍

這個6、7月全球有多個運動盛事舉行，大眾在運動熱潮下必定比以往更加勤力鍛煉身體，只不過提提大家，做運動前除了熱身外，運動過後亦建議使用按摩槍紓緩肌肉痠痛，今次就有請註冊物理治療師蔡美達(Timothy Choy)教我們按摩槍的正確使用方法。

Timothy表示，很多人都錯誤理解按摩槍可用遍全身，但其實一些位置並不適宜拍打，「要避免打骨頭、筋鍵接駁位，又或身體比較脆弱的部分如頸部、喉嚨、胸前近心臟位置等。初學者建議從大肌肉開始打，例如大小腿或肩膊。打時順着肌肉紋方向，一般上下按摩就可以。」

按摩力度方面，Timothy強調不是愈大力愈好，「通常適中力度就可以，震動舒服，又能夠覆蓋目標肌肉就為之合適力度。」他補充，如要按摩肌肉激痛點(Trigger Point) 或肌肉特別痠痛蹦緊位置，可以停留在同一個位置打10至15秒，如沿着整個肌肉或範圍打，則可以打2至3分鐘。

現時市面的按摩槍琳琅滿目，消費者應如何選擇呢？Timothy對此謂︰「選購前應該試用咗先，選擇重量、力度最合適自己的型號。另外按摩槍需要充電，安全性亦好重要，當然可以拎出街用就更加好。」

睇完按摩槍正確用法，最近又有咩新型號抵港呢？來自台灣的BOOSTER T-One是其中之一，尺寸260x170x60mm的它，體積較同門旗艦型號Booster Pro 3小巧，但依然提供900至3,300rpm轉速，有效按摩力度及深度分別達到12kg及80mm，可有效按摩大組肌肉群。它提供4種標準按摩力度，內置Smart-Hit擊打控制技術會根據施加力度而自動調節快慢輕重。另外用戶亦可開啟自動模式，這時按摩槍會以漸弱、漸強或波動方式震動，適合運動前激活肌肉或運動後放鬆肌肉之用。

若嫌1.1kg的BOOSTER T-One仍是過於笨重，同期仲有超輕量按摩槍BOOSTER Mattea推出，採用塑膠機身的它只重320g，長度僅135mm，輕巧便攜放在手袋都得。它的物理衝程為6mm，最高轉速達2,800rpm，其4種力度同樣支援AI功能，懂得配合按壓力度而自動加速。另外，內置2,000mAh電池續航力達8小時，比7小時的BOOSTER T-one仲要長氣！