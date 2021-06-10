2,000hp純電超跑　Rimac Nevera

克羅地亞頂級跑車製造商和電動技術專家Rimac最近發表了基於C_Two概念電動跑車而打造、擁有接近2,000hp、全球僅限量150輛、售價€200萬的量產電動跑車Nevera。

取名Nevera，靈感乃是來自於席捲克羅地亞公海的地中海風暴，來勢迅猛且能量巨大，引發雷鳴電閃。以此來形容Rimac的Nevera純電跑車一點也不誇張。廠方還強調作為承諾和對專案的盡責，Rimac創辦人兼CEO Mate Rimac 將會親自測試並簽署每一輛Nevera才會交付客戶。

1/. 車載4具獨立電馬達及120kWh獨特H形鋰錳鎳電池組，擁有1,914hp總輸出功率 ，峰值扭力高達 2,360Nm； 前後車輪各連接一對單速波箱，0-100km/h 僅1.97秒，0-300km/h僅需 9.3 秒，極速達412km/h。 續航里程 550 km（ WLTP ），若以500kW/350kW直流電快速充電，分別只需22分鐘/25分鐘便可充至8成滿。

2/. 配備由黏合碳纖維車頂、集成結構性電池組和後碳纖維副車架組成的創新單體殼結構，扭轉剛度達 70,000 Nm/degree，堪稱是汽車市場之中最大型的單一碳纖維部件，兼有史以來最堅固的車體結構。

3/. 車載第二代全輪扭力向量系統 R-AWTV 2，具備無限可變動態回應且兼具預測性，可快速讀取道路資訊，具備每秒超過 100 次的運算能力，可精準調控扭力，進一步增強抓地力和牽引力，實現終極穩定性和非凡靈活性。

4/. 配備前後直徑均為390mm的Brembo CCMR 碳陶瓷制動碟和前後六活塞制動卡鉗，提供強大制動力。配合能根據電池、動力系統和制動狀態，藉着帶有制動踏板感覺模擬器的複合電動液壓制動助力器，可在摩擦制動器和電力傳動系統之間分配制動力。如果電池接近極限溫度，會通過摩擦制動器耗散動能，或者在摩擦制動器發熱的情況下啟動更多再生制動。