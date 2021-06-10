桐山瑠衣　國寶級Ｋ奶

好多人覺得女仔嘅上圍去到F Cup、G Cup已經好大，但天外有天，只要喺日本寫真界瞄一瞄，Cup數更勁嘅女優大有人在，甚至勁到可以獲得「國寶級」呢個稱號，好似已經退咗疫嘅佐山彩香，同埋今期「世界Cup」主角桐山瑠衣，後者嘅上圍數字更達到41K呢！

顏值分析

雖然瑠衣喺初出道時參加過選美活動「第一屆G Telegirl」，兼且攞埋冠軍，但講真佢個樣唔算生得特別靚，只能夠話係順眼。家陣嚟到30歲，唔止個Look成熟咗，塊面仲好似比前尖咗削咗，加上身形亦冇初出道時咁肉感，似乎喺打扮同Keep Fit兩方面下過苦功，能夠喺寫真界立足多年，絕非僥倖！

初出道係威係勢

早喺2007年被藝能事務所星探發掘嘅桐山瑠衣，唔經唔覺已經出道13年！呢位K奶寫真妹挾住選美冠軍之名，初出道已經係威係勢，人氣同作品銷量上升得相當快。可能太易取得成功嘅關係，阿妹似乎冇意識到女人唔努力Keep好易殘，所以冇幾耐就開始走樣，人氣亦隨之下跌！

遇挫折重新振作

行起衰運上嚟，總係禍不單行，2015年瑠衣同事務所出現合約糾紛，最終要結束合作關係，佢亦一度冇晒聲氣。幸好阿妹嘅鬥心同心口一樣咁強，沉寂咗一年左右又再重新活躍，而且因為積極運動同扮靚，樣貌同身材都有所「進化」，吸引力直線上升，並重新得到寫真迷嘅支持，佢嘅故事真係好勵志啊！