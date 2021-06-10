飽受7個星期隔離之苦！李施嬅升呢做加拿大劇監製

被網民封為民選視后的李施嬅，早前參演加拿大電視劇集《血與水》「Blood and Water」 第二季，劇中飾演殺手的她，憑演技出色獲提名角逐「第7屆加拿大銀幕獎」最佳女配角。在第三季「Blood and Water : Fire + Ice」，她除了是女主角，更獲劇組邀請成為監製之一，劇集將於加拿大時間6月13日，在加拿大電視台首播。

對於劇情以女性主導，女角色的戲份亦重，她說：「以華人為主要演員和以女性為主的劇集真的十分罕見，我記得配音的時候有一場戲令我忍不住哭了出來，大家的演技都非常好，衷心希望以後華裔演員有更多的發揮機會。」

自薦參與幕後製作

她一直對幕後工作很感興趣，她向劇組自薦參與幕後製作，其付出和貢獻令劇組對她另眼相看，她說：「我好感激再被邀請拍攝第三季，而且今次還要圍繞我的角色寫了一個Spin-off（外傳），好感激劇組對我的信任，所以我特別緊張今次的拍攝。我跟劇組說想參與幕後工作，想跟他們學習，沒有要求回報，開頭我只想幫手，冇要求任何酬勞，只希望可以多出一分力。好開心能夠參與幕後製作及提供意見，希望可以令劇集更完善，最後劇組被我的行動及誠意打動，邀請我成為監製之一，我感到非常榮幸！」

第三季拍攝期間，因疫情關係曾一度停拍，最終用了1年時間才能完成整個拍攝，期間她經歷了7個星期的隔離，令她非常難忘，她說：「2020年初因為加拿大疫情嚴重，劇組被迫停工，直到今年1月才可以復拍，但由於疫情反覆，多倫多需要緊急封城，大家不能外出，以致我沒有辦法染髮和做指甲，擔心連戲的問題。」她又指為了防疫，拍攝期間都是自己一個人在房間裏吃飯，零社交，而每隔一天整個劇組都要做一次檢測，確保安全。