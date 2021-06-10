無人喺屋　零舍心郁？

孤男寡女共處一室，女仔實有損失？咁又未必！話唔定會有意想不到嘅歡愉體驗呢！今次介紹嘅四仔都係以屋企無人為故事背景，每位脫星都因為咁而大解放，真係好曳曳呀！

興奮加倍

女友屋企冇人，梗係要入去幫佢解悶啦！有份演出《Please Cum Inside Me #11》呢套四仔嘅4位青春脫星Chloe Temple、Hazel Moore、Hime Marie同Samantha Reigns，就喺周末早上，邀請男友嚟屋企，目的當然唔係玩煮飯仔啦……最難得嘅係，佢哋好支持環保，喺床戰臨近高潮一刻，竟然要求對方喺體內釋放白汁，試問身為男友又點能夠拒絕呢？

熟女孭飛

由四仔名廠Private製作嘅《Irresistible Lassies》，同樣以靚女招郎入舍為劇情，雖然片廠標榜有份演出嘅脫星都好青春，但其實無論係Vika Lita、Alice Klay，抑或Cornelia Quinn都已屆輕熟女之齡。其實年齡都唔係咩問題，最緊要保養得好，驟眼睇，真係會以為佢哋啱啱二十歲出頭。順帶一提，佢哋對於性事都幾進取，會嘗試唔同嘅玩法，令人眼界大開。

型男獵艷

一個人留喺屋企咁悶，係咪好想搵人上門同自己啪啪啪呢？冇女友又未結婚？唔緊要，呢套《Down to Fxxx a Stranger #11》就話畀大家知，搵炮友唔係想像中咁困難。影片搵嚟Emma Hix、Melody Marks、Dixie Lynn等5位超人氣脫星演出，講述男主角係鑽石王老五，每逢假日就會駕駛超跑，周圍兜搭單身索女返屋企曳曳。唔知係因為男主角夠型，定係超跑太吸引，個個女仔都樂意奉陪，真係爽到冇朋友！