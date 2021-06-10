龍天生無辜被追數　配音員陳欣先係當事人？

無綫節目《好聲好戲》由多位藝員及資深配音員聲演連場好戲，當中從影超過30年、曾參演電影《嚦咕嚦咕新年財》等的「綠葉王」龍天生，自90年代開始轉戰配音界，現在是配音界的精英，他更成立「龍天生工作室」培育新一代配音員。

雖然龍天生再度現身幕前成為熱話，但同時卻惹來麻煩，無辜捲入被追數風波！他在社交網自爆近日收到恐嚇電話，以及有人貼大字報向他追數，令他感到相當無奈。他說：「好無辜！早前做咗個《好聲好戲》節目，同位知名陳姓配音員同場。點知對方曾借貴利，借錢人搵唔到佢，竟然諗到恐嚇我，先在影藝人協會門外貼大字報、再加恐嚇電話，再寄恐嚇信到我屋企，最離譜就係在我所住大廈派大字報及在Facebook貼毀謗貼文。老實講，我同陳生同佢身為配音員之女友，只有數面之緣，何苦要咁玩我呢？報警之餘，唯有在此吐吐苦水。不過我行得正企得正，係相信邪不能勝正！」

龍天生的留言，獲不少網友留言，表示擔心他的人生安全，而龍天生續說已尋求警方協助：「已報案，仍調查中，詳情唔方便講。謝謝關心。」同時不少網友根據他的留言找尋蛛絲馬迹，發現他口中所指的同場「陳姓配音員」，的確有一位名為陳欣的配音員曾在《好》出現，當日他曾力讚參賽者之一的馮盈盈表現大有進步，更以「匪夷所思」來形容，因而令大家留下深刻印象，故引起網友猜測，未知是否同一人！