【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月初二庚寅木成日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：嫁娶、開業、拜師

忌：祭祀、結網、詞訟

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊

財運有點糟糕，不要因急於處理而藥石亂投。

金牛

最緊要開心，心態正面才會給自己帶來好運。

雙子

獲上天眷顧，事業運特別旺，可望心想事成。

巨蟹

淡定有錢剩，無論發生甚麼事都要保持鎮定。

獅子

多爲別人着想，既增強人緣，又可改善財運。

處女

運氣一般，但只要保持笑容，就能擺脫困境。

天秤

生活愜意，可借助粉水晶力量，改善愛情運。

天蠍

沒有無緣無故的恨，宜反省待人接物的態度。

人馬

愛情運欠佳，包容不等如縱容，要有底線啊！

山羊

比上不足比下有餘，要明白平凡是福的道理。

水瓶

小小苦楚等於激勵，遇挫折要挺起胸膛面對。

雙魚

善有善報！做好事可帶來好運，何樂而不為？

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）猴 桃花弱

鼠

機會要靠自己爭取，不能船頭驚鬼船尾驚賊。

牛

獲貴人幫助，只要不斤斤計較，工作更順利。

虎

桃花運上升，掌握溝通技巧，有利感情發展。

兔

不乏賺錢渠道，但工作運平平，要靠同事幫忙。

龍

財運下跌，投資涉及風險，事前要詳細評估。

蛇

受不設實際的想法影響，或會帶來額外開支。

馬

事業運不錯，要對自己有信心，忌妄自菲薄。

羊

自信不足，面對心儀對象易有患得患失情況。

猴

是日沖煞，感情運一般，宜跟伴侶保持距離。

雞

處理感情切勿拖泥帶水，以免陷入三角關係。

狗

工作負擔少了，宜趁機休息，避免腰肌勞損。

豬

有可能誤信別人而被出賣，防人之心不可無。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

天生富貴相 生活唔使憂！

人一生的命運和富貴是跟長相分不開的，是冥冥之中有所定數。不過，有定數又有變數，人的命運受先天因素與後天因素共同影響，人的面相也會隨出生後的時空變化而發生一些改變。下面我們從臉形角度來看一下哪些人一生富貴。

［圓臉］

圓臉的人，心態好，很容易滿足，不會要求得到太多，同時對身邊的人也不會過於苛刻，相處融洽。擁有這種臉形的人，性格溫和，憨厚老實，待人真誠，自然會因此而得到滿滿的福報。雖然不是甚麼大富大貴之命，卻能瀟灑開心地生活，日子過得平穩幸福。

［瓜子臉］

瓜子臉最大的特徵是額頭寬而適中，有流暢的弧線並延伸到下巴，而下巴位置尖細呈弧形。擁有這種臉形的人，一般是精力充沛，身體健康，無論生活抑或事業都經營得很好，也算是小有成就。這種面相的人，量度很小，年輕時喜歡追求物質享受，因而忽略自己應該負的責任。

［國字臉］

國字臉最大的特徵是整張臉方方正正，如同一個大大的「國」字。這種臉形的人有責任心，有原則，能力出眾，無論是做甚麼職業，都可以做得很好，但性格有些執着，甚至流於固執，凡事都有自己的立場和主見，追隨者多，並願意為其所用。