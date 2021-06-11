【一文睇晒】港姐面試好睇過野生動物頻道

一年一度香港小姐面試又嚟喇，一如既往今年都帶給觀眾無限驚喜！質素高低參差令人目不暇給，真係咩人都有，有部份「佳麗」比「造美人」更造美人，收視分分鐘高過野生動物頻道Discovery Channel！真係唔睇唔知身體好呀！喺過百名面試者中，特選以下佳麗畀大家挑戰吓心臟同眼球，所謂好物沉歸底，如果睇到最後，證明你比想像中更加堅強！

關禮傑盼女接棒

當中最受注目，亦都係全日過百名面試者中最高質素嘅，當然係有明星老竇關禮傑加持嘅26歲長女關楓馨（Fabienne）啦！樣貌出眾加上書卷味重，喺英國大學畢業後曾到澳洲工作假期一年，之後再返英國修讀碩士學位，畢咗業仲返香港從商賣純素甜品，好明顯要話畀大家知，同佢個人一樣，係純天然無添加囉！

身在內地拍劇嘅關禮傑接受東網訪問，話一定支持愛女參選，其實一直以來都有好多人叫Fabienne參選，點解今年先報名？關禮傑話：「有好多諗法嘅，佢今年碩士畢業，想完成晒學業先。而且今年以環保為主題，阿女係素食者，所以好配合。佢都26歲，我冇乜嘢擔心，但會講佢知，到時會有正、反面批評，要有心理準備面對，當係一種磨練，希望佢上到台淡淡定定。」至於係咪代表批准Fabienne入行？佢話要視乎對方決定，至於大有機會父女檔拍戲時，佢笑言：「我就嚟退休，等佢接我棒啦！」

趙薇師妹博入行

高質素佳麗，仲有25歲王婳婳（Anna），來自溫哥華嘅佢依家喺香港浸大讀傳理系Master。相信佢參加港姐志不在此，主力係想入娛樂圈嘅佢，之前已經喺北京電影學院畢業，即係趙薇師妹呀！早排《延禧攻略》大熱，佢仲吳謹言上身咁扮「魏瓔珞」添，表演欲勁強。至於樣子娟好嘅Chloe Leung（梁允瑜）甫亮相都未算係大熱，不過睇埋個社交網，佢無疑被鎖定係熱門人選：三點式、低胸小背心，散發出佢好動、充滿活力嘅一面，令人眼前一亮！

豪情水着

不過大家唔好忽視模特兒身出身嘅Cathy Wong，佢個社交平台絕對係水着放題Center，睇到人流晒口水！佢雖然唔係豪乳Cup，但足以滿足男士寂寞的心！聖保羅男女中學畢業嘅佢，依家經營緊網店，真係百足咁多爪。

港姐做backup

至於「翻版方媛」Yvette Chan都係性感代表！佢社交網又係有大量性感相，樣靚身材正，等入圍通知啦！26歲嘅佢社交平台有逾3萬人follow，連港姐級冠軍陳曉華、陳楨怡同蔡嘉欣都有follow佢，大家知佢咩料啦！

人生勵志系列

睇港姐，點止係知道咩叫做「美貌與智慧並重」，有唔少面試佳麗嘅龐大鬥心，甚至猛料學歷，真係好鬼勵志！喺「十優港姐」麥明詩效應下，每年都有高材生嚟參加，博吓運氣！芳齡25歲嘅Christina喺牛津大學畢業，現職係見習律師，嚟面試着住花裙仔兼晒腿嘅佢，影相時叫做識得擺吓丁字腳甫士，不過對高踭鞋大咗半碼，有啲鬆囉！

至於現年25歲嘅Cherry Chu（朱婉彤）真係自信心勁強，明明2019年參選時已經Foul咗，事隔兩年又捲土重來！我心不死係毅力嘅表現，好值得大家虛心學習。原來佢仲同前港姐季軍劉佩玥好熟，熟到成日攬頭攬頸合照，唔講仲以為係兩姊妹添呀！劉佩玥接受東網訪問時，就否認係提名人：「唔係我提名佢，希望佢加油，可以有好成績。（教吓佢面試心得？）佢自己好努力，個人又好乖嘅，都有同佢分享過關於選香港小姐嘅經歷，希望幫到佢啦。」

挑戰感官極限

呢個世界係相對，有靚嘅，自然係有騎呢，先唔講個樣，淨係睇個look已經硬咗，個拳頭！可能啲面試者冇乜經驗，所以打扮方面真係不理想兼不能接受，好似其中一個面試者關淑丹，個淡妝配埋套好似去照X光嘅衫，真係以為佢去錯咗地方接受深喉檢測！

講到挑戰感官極限、令全港市民精神為之一「震」、風頭幾乎蓋過關楓馨，當然係質素「深不可測」嘅Kristen，佢甫出現就震驚成個電視城！要贏人，先要贏自己！自稱Come From東涌嘅佢，同扮嘢能手羅浩楷簡直係失散兄妹，佢仲率先獲網友頒發「最具勇氣獎」！猶如農婦一樣嘅健壯身形，喺吊帶低胸長裙下一覽無遺，一頭油髮充滿光澤，粉紅色嘅eye shadow、配襯「大red唇」，十足大媽Feel。

鍾意抽水多過抖氣嘅林作，見到Kristen都即時彈出嚟，爭住話自己係佢嘅提名人，仲話睇中佢好有古代四大美人之一楊貴妃嘅味道，好適合拍古裝片喎！而網友都跟住抽水，話佢好有內地女星鞠婧禕嘅影子，都係四千年一遇，甚至可能係八千年！