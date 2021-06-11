「秋香」鞏俐原來係執二攤　第一選擇其實係佢！

周星馳主演嘅電影《唐伯虎點秋香》，相信大家睇咗十萬次以上，因為「唐伯虎」周星馳真係狂爆笑料，而「秋香」鞏俐嘅演出，雖然有人話佢唔夠星爺好笑，但以佢當年嘅爆紅知名度，有佢演出都已經好犀利！有傳鞏俐當年原來係「執二攤」，背後原來係有段古嘅！

話說，星爺當年心目中嘅「秋香」其實唔係鞏俐，而係拍《倩女幽魂》紅透半邊天嘅「小倩」王祖賢！因為有傳王祖賢片酬太高，亦有傳因為係檔期問題，所以最後傾唔成，最後搵嚟同星爺合作過嘅《賭俠2之上海灘賭聖》合作過嘅鞏俐演出，因為《賭2》反應非常好，星爺同鞏俐又擦出火花。

拍《唐》嗰時，鞏俐已經係國際級巨星，佢演「秋香」時都備受爭議，有人認為佢演得唔夠放，所以喜劇效果始終爭啲，亦都有傳佢拒絕拍一啲被醜化嘅場面，非常錫身。其中一場戲係講鞏俐被打到口腫面腫，最後靠星爺嘅「還原靚靚拳」而變番靚，有傳鞏俐唔肯化嗰個被人打到變豬頭嘅妝，最後要搵個肥仔反串去做「豬頭版秋香」！而鞏俐本人曾承認想拒拍《唐》，但佢受張藝謀鼓勵，所以先接拍。佢仲講過話好後悔冇放開自己去演，亦都因為冇去到盡而有遺憾，反而《唐》成為從影以嚟最鍾意嘅一部戲！