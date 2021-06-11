曾獲封「女版Rain」　孫丹菲轉型做演員終於捱出頭

正出演韓國MBC節目《我獨自生活》的37歲女星孫丹菲，前年與孔孝真及姜河那合演劇集《山茶花開時》，在劇中飾演「崔香美」一角，演技備受讚賞，不過她其實當初她是以歌手身份出道，更曾有「女版Rain」之稱，但歌手事業一直陷入停滯期，令她決心轉型做演員。

作為獨女的孫丹菲在父母的嚴格教育下成長，直至高中她才有機會尋找她的演員夢，進入DSP事務所做練習生，但後來她愛上唱歌，於2005年赴美國學跳舞，2007年憑舞曲《Cry Eye》出道，當時她被稱為「女版Rain」和「韓版Beyonce」，但卻未能受到大眾關注，她於2008年9月推出歌曲《Crazy》，以性感和女性化形象示人，成功憑「椅子舞」爆紅，吸引不少人模仿，不過她在2010年推出的歌曲《Queen》就因為MV涉抄襲而惹爭議，她在歌曲中的發音更被網民批評，她的歌手事業亦因此進入停滯期。

孫丹菲經歷多年空白期，她於2013年12月推出最後一張單曲《Red Candle》，並於2015年6月轉簽演員公司Keyeast，正式結束她的歌手生涯。本來夢想成為演員的她，其實早於2009年便曾參演SBS劇集《Dream》，當時她的演技亦獲讚不俗，可惜打對台的劇集是人氣韓劇《善德女王》，《Dream》的收視明顯輸蝕，而近年她先後拍攝《光與影》、《家人之間為何這樣》及《Mrs. Cop 2》等劇集，直至前年她遇上人氣劇集《山茶花開時》，令她奪得演員出道以來首個新人獎，而正出演《我獨自生活》的她去年於《MBC演藝大賞》中獲得「女子優秀獎」，在影視和綜藝方面都獲得肯定。