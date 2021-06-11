東方日報C1：關禮傑大女參選　面試港姐爆水着戰

無綫昨日進行港姐首輪面試，最為矚目的是「最索星二代」之一、關禮傑大女關楓馨，由Uncle張兆輝提名、外貌甜美的她是碩士畢業生，絕對有機會殺入準決賽。至於「翻版吳謹言」王女画女画及「城大私影妹」梁允瑜，未選先爆發比堅尼大戰！

無綫《2021香港小姐競選》準決賽及決賽分別定於8月22日及9月5日進行，暫定有25至30位佳麗進身準決賽。無綫今年接到489位參賽者的報名表，經篩選後，昨日有113位前來面試，最年輕的17歲，最年長則為28歲。

參賽者質素參差，除了高質女外，亦有操鄉音的及紋身女前來面試，她們要逐一穿泳裝會見評判，評判團包括無綫副總經理曾志偉、助理總經理樂易玲、監製何小慧及服裝指導陳惠英等。

爸爸退休等交棒

眾多參賽者中，最為人認識的是被喻為「最索星二代」之一的關禮傑大女關楓馨（Fabienne），之前一直有指她想入行。外貌標致的她剛完成碩士課程，由張兆輝提名參選。身在內地拍劇的關禮傑受訪時表示一定支持愛女，問到之前一直有人慫恿Fabienne參選，為何今年才報名？他說：「有好多諗法嘅，佢今年碩士畢業，想完成晒學業先。而且今年以環保為主題，阿女係素食者，所以好配合。佢都26歲，我冇乜嘢擔心，但會講佢知到時會有正、反面批評，要有心理準備面對，當係一種磨練，希望佢上到台淡淡定定。」問到是否批准女兒入行？他表示要視乎女兒的決定，提到或有機會父女檔拍戲時，他打趣說：「我就嚟退休，等佢接我棒啦！」

「私影照」都有得睇

其他索女還有「翻版吳謹言」王女画女画、「健碩麥明詩」Carina、「豪放版方媛」陳聖瑜（Yvette）、「城大私影妹」梁允瑜（Chloe）以及只得17歲的Ukei等，當中Chloe及Yvette的社交網不乏泳裝相，毫不吝嗇騷身材。

26歲的Yvette穿花花雪紡裙面試，身材均勻，樣子甜美。她是自由媒體工作者，亦有做兼職模特兒，社交網擁3.3萬粉絲，當中包括港姐陳曉華及陳楨怡等。現年25歲、在浸大修讀傳理系碩士的王女画女画亦不弱，她自稱由加拿大返港，而其社交網同樣有比堅尼照，亦有古裝扮相，激似劇集《延禧攻略》的吳謹言！至於23歲的Chloe是城大畢業生，社交網有大批「私影相」，十足「水着放題」；26歲的Carina亦是靚女一族，貌似「十優港姐」麥明詩的她手瓜起𦟌；模特兒出身的Cathy Wong笑容甜美，上載過不少火辣水着照。

此外，不少參賽者都與「師姐」有淵源，24歲的「大鼻馮盈盈」Trixie甫現身即被問到有否覺得自己似盈盈，她坦言：「有聽過。（所以嚟參選？）唔係！（覺得自己好靚？）唔係！」而25歲的CherryChu曾參選2019年港姐，社交網有她與劉佩玥的合照，劉佩玥受訪時笑說：「唔係我提名，希望佢加油。（教吓佢面試心得？）佢好努力，個人又好乖，有同佢分享過關於選港姐嘅經歷，希望幫到佢啦！」去年落選的「英國學霸」賴彥妤今年捲土重來。

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