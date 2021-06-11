每日兩片博視康黃斑維生素　你的精明護眼之選

【特約報道】眼睛是我們的好伙伴，除了睡眠時間外的每一刻，我們都需要依靠它來看清這個世界。但是有使用就有損耗，隨住年齡的增長，日復日年複年的使用免不得會造成眼睛的消耗，氧化傷害加上紫外線、吸煙習慣、營養不足及手機、電腦等電子產品所發出的高能量藍光種種成因都會令負責中央視力的黃斑點減少、退化，引起視力問題，增加患上黃斑病變的機會，更會令中央視力永久受損，造成擦不掉的視覺盲點，所以眼睛的保護顯得尢為重要。

【3大護眼功效 每日兩片快速補充眼睛所需營養】

要達至良好的護眼效果必須要內外夾擊、雙管齊下，外在要注意眼睛的休息，防紫外線和藍光傷害，而內在就要補充眼睛所需的營養。不過想從食物之中補充足夠的營養，複雜又麻煩，不如一個小幫手來得快捷。博士倫推出的博視康黃斑維生素是專為眼睛研製的維生素配方，主要成分為葉黃素、玉米黃質素、維他命C、E、鋅及硒等有益身體和眼睛的營養成分，絕對是護眼的好幫手。每天兩片博視康即可補充眼睛所需的營養素，有助延緩眼睛的衰老及抵抗電子產品的藍光傷害，一次滿足3大眼部護眼需求。

【6大營養成分 組成強效護眼組合】

每一片博視康黃斑維生素含3毫克葉黃素和玉米黃質素、維他命C、E、鋅及硒等護眼成分，其中核心的成分葉黃素和玉米黃質素更是黃斑點的主要組成色素，可過濾藍光、抗氧化，保護視網膜和黃斑點，是維持眼睛的重要營養素。而維他命E可捕捉自由基，保護視網膜色素上皮細胞層不受光害、維他命C及鋅可以補充眼睛流失的營養，對保持眼睛正常運作起到關鍵作用、硒可以保護眼睛，預防眼疾的發生。

【使用者信賴 眼科醫生推薦】

根據2019年進行的問卷調查顯示，有94%受訪者服用「博視康黃斑維生素」有助維持眼睛的健康及延緩眼睛衰老；有逾9成的受訪眼科醫生推薦Ocuvite品牌，絕對是信心的保證。

產品於萬寧、屈臣氏藥劑部、HKTVMall及各大藥房有售。