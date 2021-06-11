【特約報道】春有「春睏」，夏有「苦夏」。苦夏亦即「疰夏」，意指夏天潮濕悶熱，人體容易受外邪侵襲，有些人天生脾胃差，如果還拚命吃喝冰品，水濕未能及時運化，體內熱氣濕氣不能外泄、鬱在體內。體內濕熱過重，會有五心煩熱、精神不濟、疲勞感強、食欲下降的感覺，甚至出現嘔吐腹瀉；而體力下降則活動量減少，惡性循環下更會變肥腫。女性天生體質較男性弱，特別易患上苦夏。

暑傷心，濕熱困在脾胃，要遠離苦夏，就要養心養脾。

俗語有云「苦夏吃苦，夏不苦」。苦味食物入心，能降泄心火。《金匱要略心典》曰：「苦者，能瀉，能燥，能堅。」意指苦味食物可以除燥熱、清心利尿、消除由於熱邪或濕熱引起的臟腑病症，而使其堅實，恢復原有之功能。

苦味的食物有苦瓜、蒲公英、銀杏、牛蒡等。中醫認為苦瓜性寒味甘苦，能除邪熱、降火氣、潤腸排毒、養血滋肝、益脾補腎，夏天食用有助消暑氣、除心煩、排毒養心。蒲公英性味苦寒，是中醫傳統的清熱解毒藥材，《醫林纂要》載「蒲公英補脾和胃，瀉火」，脾胃濕熱、肝鬱化火及胃火熾盛等均可以蒲公英作食療。苦味食物能清熱瀉火，但多屬寒涼清瀉類，多食易傷津敗胃，不宜過量，或是可加點生薑作為中和。

苦味入心，甘味養脾。甘甜食物，中醫是指源自大自然的甜味食物，例如甘草、杞子、山藥、南瓜、米飯、紅薯等，並非冰冷甜食如雪糕、乳酪等。也可多食黃色食材如粟米、南瓜、木瓜。脾為後天之本，主運化，脾健則不生濕，廢水才能有效地排走，幫助祛濕消腫。此外，煲湯水時加入茯苓、芡實、赤小豆、眉豆，也有清熱利濕的作用。

很多人愛吃冰凍西瓜解暑，其實西瓜本身偏寒涼，加上冰凍食物有寒氣，造成寒凝氣滯，令濕濁內困，反而加重苦夏症狀。可以選擇一些平性水果，例如梨、無花果、奇異果等，都是解暑好水果。

食療以外，也可刮痧刮心包經。「心主調神」，刮心包經有效出痧排解阻塞氣血流暢的毒素，能扶正心之正氣、調和心情、排除火氣、化解心鬱、抵禦外邪濕熱。

夏屬火，主心；長夏屬土，主脾胃，整個夏天，都是養心脾的好季節。吃苦清心火、吃甘養脾胃，夏天自然不易心火盛、睏倦渴睡。

手心經療法：

手心經療法是仿刮痧的排毒按摩療程，能將「痧毒」吸出來，有效促進局部鬱積在體表的熱、氣滯宣洩出來，達到活血化瘀、清除毒素、緩解水腫的效果。療程由獲得完成「中文大學CUSCS高級中醫推拿按摩」課程，並考獲唐安麒國際美容學校「專業經絡按摩師證書」的資深按摩師進行。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。