姜濤學嘢啦！《撻出愛火花》霆鋒風火山林成經典

就快放暑假喇！無綫都趁住呢段時間喺深夜重播3套青青偶像劇，當中打頭陣就係2000年播出嘅《撻出愛火花》，由謝霆鋒同楊張新悅主演，呢套劇集喺1998年製作，換言之當時霆鋒只得18歲，而當年楊張新悅都係得22歲，當年呢套劇引起好大回響，更成為唔少年輕人追看嘅劇集，依家無綫重播，真係令童年回憶返晒嚟！

當年只得18歲嘅霆鋒憑住反叛形象，同埋搖滾風格，迅速俘虜大批少女心，獲英皇力捧嘅佢，好快就被安排拍攝《撻出愛火花》，劇中霆鋒演茶餐廳太子爺，因誤會加入柔道館，跟元華學藝，憑天分好快就拎到黑帶，更到日本出賽，期間跟楊張新悅互生情愫。而劇中最令人深刻，就係柔道絕招「風火山林」，霆鋒憑呢招贏出唔少比賽！另外，此劇仲有好多當時同期新人，如劉愷威、歐倩怡、洪天明等演出。

時移勢易，時至今日，霆鋒已經升呢做廚神，而楊張新悅都成為4個小朋友之母，淡出幕前。而現今香港最紅已經非MIRROR嘅姜濤莫屬，有唔少網民就將18歲嘅霆鋒跟依家22歲嘅姜濤比較，大讚霆鋒顏值唔輸畀對方，仲話霆鋒個種叛逆嘅氣質係姜濤難以取代！

另外，除了就快放暑假外，有指為迎接戰奧運，無綫選了兩套關於運動劇集重播，除講柔道的《撻出愛火花》，6月24日則會播出《四葉草》系列的《當四葉草碰上劍尖時》，以劍擊為題材，男女主角黎諾懿、唐詩詠，仲有容祖兒、陳奕迅、謝霆鋒等偶像客串。而7月5日就會重播1994年劇集《阿Sir早晨》，該劇卡士相當強勁，有古天樂、李綺虹、宣萱、張慧儀、羅家英、雷宇揚等演出。

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