Kim Kardashian祝福前夫Kanye與伊蓮娜新戀情　但質疑真假

美國饒舌天王Kanye West今年2月被真人騷女星Kim Kardashian申請離婚後，早前被爆與俄羅斯女模伊蓮娜（Irina Shayk）蜜運中。伊蓮娜於2010年參演Kanye歌曲《Power》MV，據稱兩人其後曾短暫拍拖，Kanye當時還未與Kim一起。

行內不少人對Kanye與伊蓮娜拍拖感到意外，Kim一方的知情人士表示她為前夫新戀情感到高興:「成個Kardashian家族，包括Kim，都想Kanye開心，同祝福佢。佢哋好安慰Kanye同Kim之間冇為子女爭執，大家都和好相處。」不過Kim也質疑這段關係是否真實，知情人士表示：「佢哋兩個有正面新聞都係好事，但冇人知個戀情究竟係真定係假。」

伊蓮娜一方的知情人士則暗示她的新戀情，包含商業考慮：「佢係好低調嘅人，亦係對女兒好盡責嘅媽媽，但佢唔聲唔聲咁對事業好有野心，亦好聰明。同Kanye建立合作伙伴關係，對佢事業發展係好有意思。對Kanye嚟講，咁樣可以維繫佢形象……佢嚟緊有好多搞作。而且對伊蓮娜嚟講，對佢事業好大幫助。佢係靚女，但成為超模嘅路，有時就係靠同名人拍拖上位。當你登上八卦雜誌封面，個名響咗，你個價都會升。呢個係炒作人氣嘅最佳方法。」