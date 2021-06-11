女生夏日必學　睇身形揀泳衣

天氣熱辣辣，想消暑當然是到沙灘戲水啦！但下水前女生最緊張的，是點揀一套啱自己的泳衣，尤其是當你沒有Model般的好身材時，穿錯不合適泳衣，就會將身材缺點暴露人前。其實買泳衣除了講求顏色和款式外，揀啱自己身形亦很重要。以下就針對5類常見身形作出分析，給大家Do's & Don'ts貼士，絲打睇完先入手，就唔怕踩雷買錯泳衣喇！

1.沙漏形身材

特徵：胸豐、腰細、臀寬、大腿豐滿

沙漏形身材是俗稱的完美身材，所以泳衣選擇上基乎是沒有限制，但款式愈簡單，就愈能突出這完美身材和小蠻腰。不過要注意的是，別揀加厚胸墊或下身過於浮誇的款式，否則好易令身材「走樣」。

2.梨形（正三角）身材

特徵：肩和胸部較瘦較窄、下半身較豐滿

對於梨形身材的人來說，最重要的是平衡身材觀感，讓人把焦點放在上半身。建議揀深V款式或是上半截多細節設計（例如綴有花邊、印花、蝴蝶結、荷葉袖等等）的泳衣，讓上半身的分量增加，展現迷人S形曲線。而下身就應該穿簡單素色款傘形泳褲或修腰A形微傘/直筒小短裙泳褲（但切忌過分蓬鬆），因為小裙擺設計能遮掩寬大的胯部和臀部，從視覺上有減Pat Pat功效，令整體身形看起來更均勻順眼。

3.倒三角形身材

特徵：上身較豐滿、下身較窄

倒三角形身材與梨形身材剛剛相反，但同樣要注意上下身的視覺比例。建議將薄胸墊取代加厚胸墊，或穿上圍有支撐力、粗肩帶款式泳衣，減少頭重腳輕的視覺效果。也可挑選荷葉邉、傘裙款式的比堅尼下身，透過分量感重的設計便能平衡身形比例。

4.蘋果形身材

特徵：腰圍較粗、腹部有贅肉

擁有蘋果身形的女生，最怕小肚腩現形，所以最好揀覆蓋面較廣的泳衣，例如背心式比堅尼，便能遮蓋小腹肉肉又顯瘦。另外，低胸或深V泳衣、腰部左右鏤空或大露背等設計，亦有助轉移視線，令大家減少對小腹的關注度。再配搭高腰泳褲，便能加倍修腰。

5.長方形（直筒）身材

特徵：胸部、臀部、腰部尺寸相若

長方形身材的最大缺點是曲線欠奉，因此要透過泳衣去塑造曲線。其中一個方法是借助高腰泳褲、束腰或腰側鏤空款式去突出小蠻腰。而另一方法就是上身穿多花款細節的設計，下身再搭配傘裙或A字裙泳褲，便能從視覺上增加上下身的分量，令身形不再似直筒。

同場加映：沙灘防曬攻略

想出海暢泳、享受日光浴之餘，皮膚免受侵害，就要做好防曬。首先出門前30分鐘就要塗防曬霜，然後每隔2小時補塗1次。其次要注意防護裝備，選用防曬系數達SPF30以上的產品（戶外活動可選擇SPF50），如果要落水的話，就要使用兼具防水功能的產品。此外，戴闊邊帽、太陽眼鏡及走在陰涼處，都有助防曬，保護肌膚免受紫外線威脅。