18歲自己決定命運！張栢芝為星爺自願硬食芥末　嘔足8次

藝人張栢芝最近在內地人氣急升，訪問接踵而來，最近她就接受節目《了不起的姐姐2》，大談人生經歷。栢芝曾經在澳洲留過學，但原來當時她因為父母冇錢給她交學費，她只好去打工，不過最後澳洲政府要她返回香港，返港後，她多次在街上遇到星探，以為都是騙子：「在街上突然有一個人，就說你好漂亮，然後就問我有沒有興趣拍廣告，我就說我沒興趣，因為我以為他們是騙子，然後一個星期還是十天，我重複走同一條路，不一樣的人跟我說同一句話，就是同一個飲料的廣告，然後我就覺得好奇怪，那些騙子換了班，但是我覺得又好像他們很真誠的，不像那種（騙子），然後我就答應了。周星馳一看到那個廣告，他就馬上要定那個《喜劇之王》（的女主角），所以18歲很快就定好了我的命運。」

訪問中，栢芝憶述《喜劇之王》其中一段吃芥辣的哭戲，當時拍攝時，給了她假的芥辣，於是栢芝馬上電話問星爺：「你那個哭想要假哭還是真哭？」對方回應：「當然要真哭。」栢芝說：「那你給我假的幹嘛呢？」於是星爺即刻找副導演去買真的芥辣。栢芝說：「演完那場戲，我在洗手間裏面吐了8次，因為我一直在演，所以我要不停地吃，不停地吃，吃到那個胃不舒服了。」

父母離婚拍手掌

栢芝生長於破碎家庭，9歲時父母離異，她得知父母離婚時反而超開心，更大拍手掌：「他們吵架吵得很厲害，然後就叫我們兄弟姐妹下來，很嚴肅地說爸爸媽媽真的要分開了，然後我弟弟、姐姐就哭得很厲害，然後我就拍掌，好開心，我說終於都分開了，趕快趕快，然後就跑上去換衣服，跟我媽走。我爸就很生氣，說不行，只可以拿一個人，我就看着我媽，看着我姐姐，然後我說你帶姐姐走吧，這樣子。」講完，栢芝也紅了眼眶，儘管同媽媽以及姐姐的關係一直不錯，不過年幼時就跟媽媽分開，栢芝也忍不住感觸。