與金瑞亨合演《女高怪談6》　金賢秀演反叛學生感壓力

話題韓劇《Penthouse》的20歲女星金賢秀與《天空城堡》的47歲女星金瑞亨主演的校園恐怖片《女高怪談6：母校》將於6月17日在韓國上映，金賢秀今日接受韓媒訪問，大談拍攝時的難忘事。

《女高怪談6》是韓國人氣恐怖片系列相隔12年的後續作品，講述失去記憶的金瑞亨回到母校任校監，遇到問題學生金賢秀之後發現秘密場所，尋回令她感到震驚的記憶。金賢秀受訪時指《女高怪談》是有很長歷史的作品，擁有不少忠實影迷，所以她也覺得不可以拖後腿，但比起感到有負擔，她更覺得能與金瑞亨前輩合作是一件很感恩的事，又指在看《天空城堡》時已是金瑞亨的粉絲，認為對方是充滿魅力和很努力的演員，很想向對方學習。

問到飾演「夏英」這個角色有甚麼困難時，她說：「因為是第一次挑戰反叛和講粗口的演技，我不知道我表達得好不好，我平時不用粗口，所以在演繹反叛學生時感到有壓力。」

而她在《Penthouse》中飾演Eugene的女兒，問到與Eugene合作有甚麼感受，她說：「因為我們在劇中是母女，她就像媽媽一樣照顧我，而我們已經拍到第3季，所以已投入了各自的角色和關係了。」