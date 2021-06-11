米高德格拉斯初識老婆嘉芙蓮仙蒂鍾斯　講乜另類溝女金句？

今年76歲的美國男星米高德格拉斯（Michael Douglas），與第2任妻子威爾斯女星嘉芙蓮仙蒂鍾斯剛巧同一日生日，都是9月25日，比她大整整25年。

這段忘年戀是如何開始呢？嘉芙蓮出道成名作《黑俠梭羅》（The Mask of Zorro）於1998年上映，51歲的米高看完後對女主角大為心折，問友人要她的資料。一個月後，米高出席法國多維爾電影節，知道會有一場《黑俠梭羅》的試映，於是叫助手探路，安排與26歲的嘉芙蓮見面喝酒。

嘉芙蓮連同該片男主角安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）與他當時妻子美蘭妮姬菲芙（Melanie Griffith）赴會，米高與嘉芙蓮言談甚歡，女方更邀請他出席電影公司晚宴。之後嘉芙蓮有其他活動，米高表示會繼續留在酒吧，如果她想繼續見面可以找他。

結果嘉芙蓮遲點真的回來，兩人聊到興起，米高忍不住對她說出另類的溝女金句：「我將會做你細路嘅老竇。」嘉芙蓮回應：「我聽過關於你好多事，我諗都係真。晚安。」之後便離去。

米高起初以為自己嚇窒對方，但嘉芙蓮仍然與他聯絡，很快打得火熱，翌年米高兌現了承諾，將她搞大肚。兒子Dylan於2000年8月出世，米高與嘉芙蓮於同年11月成婚，女兒Carys則於2003年4月出世。