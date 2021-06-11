父親節主題住宿　爸爸歎番晚

以往的主題住宿，主要都是吸引女士或小朋友，爸爸多數作陪襯。來到父親節，坊間酒店特別為爸爸們設計了各類主題的住宿優惠，讓爸爸做主角，讓他們玩得投入和開心。

邊度假邊護髮

酒店住宿包括有飲食優惠或送禮品，似乎是指定動作，對爸爸來講可能不夠新奇，如果可照顧貼身需要就更佳。沙田麗豪酒店於6月的星期六及日推出的「讚爸爸•饗樂之旅」住宿計劃，客人可選3人或4人客房（11歲或以下為小童），6月12至13日入住有早鳥優惠。住宿期間除可享用父親節晚餐、酒店送出馬卡龍禮盒和尊屬禮品，泊車和水療療程都有優惠。較特別是酒店和活髮品牌合作，讓爸爸趁此機會免費進行頭皮檢測及體驗皇牌頭皮膚再生療程，完成療程後會送賦活再生洗髮露，讓爸爸的秀髮得到滋潤保養。

豐富活動

好動的男士最怕悶，有度身訂造的活動最好不過，香港四季酒店於6月12日至20日推出「父親感謝日」度假住宿，除了入住全新裝修的豪華客房（1位18歲以下免費加床），於指定餐廳或客房內享用父親節晚餐、品嘗美酒佳饌外，還有一系列活動，如可免費享用西裝品牌私人試身服務及特殊購物特權、參與各項虛擬鍛煉課程或酒店舉辦的主題活動。想到戶外走走的話，酒店提供2張香港摩天輪和旋轉木馬門票，讓父親放鬆身心，盡情玩樂。

踩單車踏青

去沙田的最佳戶外活動，首選踩單車，沙田帝逸酒店在這個6月推出父親節住宿計劃，入住1廳1房公寓（12歲以下為小童），當日可享用自助午餐或自助早午餐，之後可和家人借用酒店提供的單車到處遊覽一番。玩到滿頭大汗沖番個靚涼後，爸爸披上一件繡上自己名字的專屬浴袍，即時回復醒神。之後拿浴袍回家，穿上身隨時隨地都有在酒店度假的感覺。

專業體驗

對於型格和時尚兼備的父親，一些專業和富藝術感的活動可能適合他們。香港麗思卡爾頓酒店於6月11日至20日推出「It’s Dad’s Turn」父親節住宿之旅，客人於豪華客房住宿，可於指定餐廳享用雙份早餐和下午茶（2成人及2位3至12歲小童），以及獲贈1瓶香檳。於星期六或星期日，客人可於高級精品品牌的指定分店內體驗「The Art of Writing」工作坊，如購買皮革用品可享免費壓花服務。對航空和飛行有興趣的話，可以用優惠價參加「Bespoke Aviator Program」航空課程，一嘗模擬飛行滋味。

藍天白雲與海

位於屯門的黃金海岸酒店就推出了「『Daddy與我』父親節玩樂假期優惠」，於6月18至20日期間，讓Daddy與小朋友享受寬敞舒適的豪華海景客房住宿、豐盛早餐及一系列父親節禮遇，包括親子「茶杯設計工作坊」、優先預訂Peppa Pig故事分享環節、「爸爸與我」故事書乙本、半價暢玩黃金海岸飛天鋼索及兒童小火車等，締造一個難忘的父親節海濱假期。於6月17日或之前更可以於網上預訂酒店盛宴，可享高達85折優惠呢！