Nike x James Jarvis　聯手打造環保籃球場

Nike今回將永續願景延伸至香港，在葵涌屋邨住宅區打造結合可持續性及藝術元素的社區籃球場「石籬Grind主場」。（互聯網）

在應對全球氣候變化環境下，Nike一直積極帶來眾多不同的環保方案，致力追求「零廢棄」及循環再生。除了在全球性的產品設計方面着手外，Nike更將這個永續願景延伸至香港，在葵涌屋邨住宅區打造結合可持續性及藝術元素的社區籃球場「石籬Grind主場」。

整個球場地面均以Nike Grind鋪設而成，此環保物料採用回收運動鞋、塑膠瓶及生產廢料（包括：橡膠、泡沫、纖維、皮革及織物）結合而成，單單「石籬Grind主場」就用上多達2萬對回收運動鞋去製作Nike Grind。Nike更邀請了同樣重視可持續發展的著名插畫家兼玩具設計師James Jarvis合作，為這個以Nike Grind鋪設的籃球場地面加入色彩繽紛的玩味圖案，將社區籃球場變成一幅巨型藝術畫布。

此外，Nike更特別將舊鞋新生企劃REUSE-A-SHOE延伸至「石籬Grind主場」，成為香港地區的先導地點。從90年代首次推出至今，Nike通過REUSE-A-SHOE已經成功回收3,200萬對運動鞋，REUSE-A-SHOE會將從社區收集的運動鞋轉化成環保素材，並透過藝術作品或其他形式呈現，為運動鞋賦予新生命。